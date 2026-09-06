Maratón de Medellín: Dos participantes sufrieron afectaciones de salud y debieron ser llevados de urgencia a hospitales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que dos personas registraron afectaciones de salud durante la maratón que se realizó este domingo, 6 de septiembre, en la ciudad.

A través de X, el mandatario señaló que una mujer de 20 años, llamada Juliana, presentó un paro cardiaco y un hombre de 39 años, llamado Mario Alberto, sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia.

Gutiérrez afirmó que los dos fueron llevados a centros asistenciales de urgencia e hizo votos por su recuperación.

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“Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín. Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación”, dijo el alcalde.

Por medio de un comunicado, la organización del evento señaló que la joven de 20 años, que estaba participando en la categoría 21k, tiene pronóstico reservado.

“Fue atendida oportunamente por el personal médico y asistencial dispuesto para la competencia, así como por una profesional de la salud que se encontraba participando en la carrera. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario”, indicó.

Sobre el hombre de 39 años se informó que participaba en la categoría de 42k y su condición de salud es estable.

“En ambos casos se activaron los protocolos de atención establecidos y se brindó la asistencia médica correspondiente. En este momento, acompañamos a sus familias y seres queridos, respetando su privacidad y la información que, de acuerdo con su evolución y criterio médico, pueda ser comunicada”, subrayó la organización.

Participantes de 51 países

La edición de 2026 de Maratón de Medellín tuvo participantes de 51 países y 364 municipios colombianos, incluidos más de 3.000 corredores internacionales. Miles de personas realizaron actividad física simultáneamente, durante varias horas y en distintos puntos de Medellín.

La organización anunció cambios para esta edición. El Metro de Medellín comenzó a operar a las 4:00 de la mañana del domingo para facilitar el desplazamiento hacia las zonas de salida. Los 5K tuvieron su partida desde el sector del Parque de los Pies Descalzos, los 10K desde Parques del Río y las pruebas de 21K y 42K desde el Parque de las Luces.