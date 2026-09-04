Federico Gutiérrez reaccionó al abatimiento de alias Bendito Menor: lanzó fuerte pulla y una advertencia para los criminales

El abatimiento de alias Bendito Menor, señalado como uno de los criminales que más habría desafiado al Estado colombiano, generó la reacción inmediata de diversas autoridades. Muchas de ellas consideraron este golpe contra el crimen como un paso esencial hacia la seguridad del país.

Bendito Menor y La Bebecita fueron abatidos; presidente De La Espriella viaja a La Guajira para dar detalles del operativo

Tal fue el caso del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de X felicitó al presidente Abelardo De La Espriella por el operativo, al tiempo que destacó la actuación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Gutiérrez comenzó su mensaje dirigiéndose directamente al jefe de Estado para reconocer la operación en la que murió el presunto delincuente. Según afirmó, la caída de este hombre y de su pareja sentimental, conocida como alias La Bebecita, representa una señal de que las autoridades han retomado las acciones contra las estructuras criminales.

“Felicitaciones, presidente”, escribió inicialmente el mandatario local, quien, tras mencionar al presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que este resultado demuestra la capacidad de actuar contra quienes desafían a las instituciones. En su publicación, sostuvo que ambos hacían parte de los objetivos prioritarios de las autoridades y enfatizó que su caída evidencia que, cuando existe voluntad para combatir a estos grupos, es posible obtener resultados.

“Cuando se quiere, se puede”, manifestó el alcalde al referirse al operativo. Posteriormente, sostuvo que las acciones contra la delincuencia se habrían reactivado y utilizó una expresión para cuestionar lo que, a su juicio, venía ocurriendo con la lucha contra estas estructuras. “Ya se fue quien los defendía y protegía”, afirmó el mandatario.

Esta postura se produjo tras conocerse el abatimiento de Bendito Menor, un resultado operativo que el mandatario local resaltó como parte de una ofensiva sostenida contra los grupos que amenazan la seguridad del país.

¿Quién era alias La Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

Por otro lado, Gutiérrez lanzó una advertencia directa a los integrantes de las organizaciones al margen de la ley, afirmando que deben prepararse para nuevas acciones de las autoridades, ya que el objetivo debe ser la neutralización de todos los responsables de actividades delictivas.

“Que se tengan duro los criminales”, escribió el alcalde, y concluyó su mensaje con el deseo de que Colombia alcance la paz. Con esta publicación, el mandatario local se sumó a las reacciones políticas en torno al operativo, aprovechando el resultado para respaldar la gestión del Gobierno nacional, de la fuerza pública y de las autoridades judiciales, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener la firmeza contra el crimen organizado.