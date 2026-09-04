José Manuel Restrepo invita a empresarios de ANDICOM a sumarse a la “Patria Milagro”: también anunció millonaria inversión europea

Desde el primero y hasta el cuatro de septiembre se desarrolla ANDICOM en Cartagena, uno de los principales encuentros de la industria tecnológica en Colombia y América Latina. El evento congrega a empresarios, emprendedores y representantes de compañías y organizaciones vinculadas con el sector tecnológico, quienes participan en diferentes espacios relacionados con el desarrollo y las oportunidades de esta industria.

“Irresponsabilidad fiscal”: así calificó José Manuel Restrepo el manejo de las cuentas por parte del gobierno Petro, tras la presentación del presupuesto

Durante la jornada del jueves 3 de septiembre, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, intervino en el encuentro y aprovechó el escenario para plantear una invitación a los empresarios presentes a participar en el proyecto de país promovido por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, denominado como la “Patria Milagro”.

“La invitación del presidente Abelardo De La Espriella es una invitación a que nos sumemos todos en un sueño de país. Él lo llamó la Patria Milagro”, afirmó Restrepo durante su intervención ante los asistentes.

En esa línea, el vicepresidente defendió la importancia de fortalecer la participación del sector privado y de generar condiciones para que las empresas puedan contribuir al crecimiento económico. Durante su intervención, también destacó las características que, según él, convierten a Colombia en un país con potencial para alcanzar ese objetivo.

Entre los aspectos mencionados por Restrepo estuvieron la biodiversidad del territorio y el talento de los colombianos. El funcionario aseguró que Colombia se encuentra entre los países con mayor diversidad biológica del mundo y resaltó especialmente las capacidades de sus emprendedores.

Por otro lado, la participación del vicepresidente también estuvo acompañada de un anuncio relacionado con nuevas inversiones para el sector tecnológico colombiano. De acuerdo con lo informado por Restrepo, durante el encuentro sostuvo una reunión con 43 empresarios de la Unión Europea, quienes manifestaron su intención de realizar inversiones en Colombia durante los próximos cuatro años.

El monto anunciado por estos empresarios sería cercano a los 2.000 millones de euros, cifra que, según el vicepresidente, representa algo más de $8 billones de pesos destinados al sector tecnológico del país. Los recursos hacen parte de los anuncios de inversión realizados durante las conversaciones con representantes empresariales europeos.

Vicepresidente José Manuel Restrepo tuvo que atender cita virtual con importante gremio empresarial de México desde un municipio en Caldas

La cifra representa uno de los principales anuncios económicos mencionados por Restrepo durante su participación en ANDICOM y se suma al llamado que hizo para que el sector privado participe activamente en el desarrollo del país.

Posteriormente, el vicepresidente compartió el mensaje en sus redes sociales y reiteró que el Gobierno confía en la iniciativa privada, el sector productivo y el talento de los colombianos. Desde Cartagena, Restrepo insistió en que estos elementos podrían ser determinantes para avanzar hacia la denominada “Patria Milagro”, concepto utilizado por el presidente Abelardo De La Espriella para referirse al proyecto de país que busca impulsar su administración.