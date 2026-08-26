El vicepresidente José Manuel Restrepo tuvo que atender una importante cita de manera virtual en medio del trabajo que viene realizando tras la tragedia del terremoto.

Así reaccionó doña Julia, una de las afectadas por el terremoto, cuando Abelardo De La Espriella le dio un bono de más de $2 millones

Restrepo paró por unos minutos la agenda que tiene el Gobierno en ese territorio para atender una cita virtual que tenía con Coparmex, el principal gremio empresarial de México.

El vicepresidente instaló, junto con su equipo, una silla y una mesa en la plaza central del municipio de San José, en Caldas, donde había mejor conexión, para conversar con los empresarios que lo estaban escuchando en el encuentro en ese país. Allí les habló de los retos que tiene el Gobierno tras la emergencia del terremoto.

Representantes de este gremio, que agrupa a más de 36.000 empresarios que generan 4,8 millones de empleos en México, expresaron su solidaridad y apoyo a Colombia tras la tragedia.

La intervención de Restrepo buscaba fortalecer las relaciones comerciales y económicas con los empresarios de ese país y abrir nuevas oportunidades de negocios e inversión.