Contralores delegados deberán presentar su renuncia protocolaria; Jorge Laverde definirá su continuidad

En los pasillos de la Contraloría General de la República hay incertidumbre tras la posesión de Jorge Laverde como nuevo contralor y que empezará en funciones el primero de septiembre.

Todo obedece a que Carlos Hernán Rodríguez, contralor saliente, pedirá las renuncias protocolarias a los 19 contralores delegados como es habitual cada cuatro años.

Sin embargo, la incertidumbre se debe a que muchos de ellos le apostaron a la continuidad y apoyaron candidatos que les garantizaban su continuidad en los cargos. Con la elección de Laverde todo cambió.

De hecho, muchos de los delegados respaldaron al Gobierno Petro durante su mandato y pocas actuaciones adelantaron en diferentes escándalos que se fueron destapando y no por la Contraloría General.

Abelardo De La Espriella posesionó a Jorge Laverde como contralor. Foto: Pantallazo Presidencia

Como Laverde ha dicho que será “el líder de la lucha contra la corrupción” y el presidente Abelardo De La Espriella le ha pedido trabajar articuladamente para destapar todos los escándalos, muchos delegados creen que les aceptarán la renuncia sin problema porque se necesitan relevos en las delegadas.

Aunque Laverde tendrá la decisión final, la realidad es que con la petición del mandatario se debería hacer un cambio en varias de las delegadas que no estuvieron a la altura y dejaron pasar sin problemas varios escándalos de corrupción en el Gobierno Petro.