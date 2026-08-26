Procurador Eljach no se volverá a referir a su polémica frase de que en Colombia no iba a haber elecciones

Este miércoles 26 de agosto, durante la instalación de la mesa técnica que busca garantizar la seguridad energética del país, el procurador Gregorio Eljach dejó claro que no se volverá a referir a su polémica frase: “En Colombia no iba a haber elecciones”.

En medio de la rueda de prensa que organizó la Procuraduría para ese encuentro, los periodistas le pidieron a Eljach que explicara con detalles los hechos detrás de sus controvertidas palabras, pero solo respondió: “No me vuelvo a referir al tema”.

Su respuesta deja en el aire el interrogante de si la Procuraduría va a responder a las peticiones que han hecho varios sectores, como la Fundación para el Estado de Derecho (Fede), para que dé explicaciones y pruebas de lo que se interpretó como un posible golpe de Estado en la era Petro.

El vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró en su momento que el Gobierno De La Espriella no tiene pruebas sobre esa afirmación y le pidió al procurador Eljach explicaciones de su declaración. Por ahora, faltan respuestas ante este caso que generó controversia en el país.