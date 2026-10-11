Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería este domingo 11 de octubre

Los juegos de azar siguen despertando el interés de quienes buscan probar su suerte con la esperanza de obtener premios económicos. En medio de esta práctica, los números recomendados por astrólogos y videntes se convierten en una referencia para algunos jugadores, aunque los resultados dependen del azar y no existen garantías de ganar.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

En este contexto, las predicciones asociadas al fallecido astrólogo Walter Mercado continúan circulando entre sus seguidores. Aunque murió en 2019, parte de su legado permanece vigente gracias a sus familiares, quienes mantienen la publicación de contenidos relacionados con la astrología y los horóscopos.

Para este domingo 11 de octubre, Dannette Benet Mercado, sobrina del reconocido vidente, compartió las predicciones zodiacales de la jornada. Sus recomendaciones incluyen mensajes para los distintos signos del zodiaco, consejos sobre diferentes aspectos de la vida y los tradicionales números de la suerte.

Aries

La Luna en Escorpio le ayuda a reconocer qué personas aportan a su vida y cuáles debe dejar atrás. Evite actuar impulsivamente y confíe en su intuición.

Afirmación: Confío en mi intuición y avanzo con firmeza.

Números de suerte: 9, 4, 22.

Tauro

Este domingo favorece la honestidad en las relaciones. Una verdad le permitirá comprender mejor sus necesidades y transformar hábitos negativos.

Afirmación: Merezco vínculos auténticos y estables.

Números de suerte: 5, 25, 15.

Géminis

Su capacidad de análisis le ayudará a tomar decisiones importantes. Preste atención a los detalles y prepárese para reorganizar sus prioridades ante posibles noticias.

Afirmación: Mi claridad mental me guía hacia lo correcto.

Números de suerte: 6, 30, 11.

Cáncer

Sus emociones estarán intensificadas y tendrá la oportunidad de sanar heridas amorosas. Una conversación sincera podría aliviar sus preocupaciones.

Afirmación: Transformo mis emociones en fortaleza.

Números de suerte: 18, 31, 50.

Leo

Es momento de cuidar su energía y alejarse de lo que afecta su bienestar. También podría tomar decisiones financieras importantes.

Afirmación: Elijo lo que fortalece mi bienestar.

Números de suerte: 45, 7, 28.

Virgo

Su intuición le permitirá descubrir verdades y ajustar sus prioridades. Confíe en sus presentimientos y no analice demasiado cada situación.

Afirmación: Mi intuición es una guía confiable.

Números de suerte: 9, 40, 44.

Libra

La autenticidad será clave para resolver asuntos pendientes. Identificará qué relaciones le brindan tranquilidad y podrá tomar decisiones emocionales importantes.

Afirmación: Elijo lo que me da claridad y equilibrio.

Números de suerte: 33, 21, 36.

Escorpio

La Luna en su signo potencia su intuición y magnetismo. Una idea podría convertirse en un proyecto concreto, pero deberá evitar querer controlar a los demás.

Afirmación: Soy renovación, fuerza y autenticidad.

Números de suerte: 44, 48, 38.

Sagitario

Dedique tiempo a escuchar sus emociones antes de tomar decisiones. Un sueño o presentimiento podría orientarlo hacia el camino adecuado.

Afirmación: Honro mi sabiduría interna y avanzo con calma.

Números de suerte: 1, 42, 38.

Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Capricornio

Su determinación y creatividad favorecerán nuevos avances laborales y personales. Aproveche el día para organizar sus finanzas y revisar proyectos.

Afirmación: Mi enfoque crea oportunidades valiosas.

Números de suerte: 5, 33, 8.

Acuario

Podrá identificar cambios necesarios en el trabajo o los estudios. Una conversación sincera abriría nuevas oportunidades si expresa sus emociones con confianza.

Afirmación: Acepto los cambios que me acercan a mi propósito.

Números de suerte: 7, 39, 18.

Piscis

Su intuición le ayudará a comprender una situación emocional y tomar decisiones importantes. Evite idealizar a otras personas y observe los hechos con claridad.

Afirmación: Mi intuición me guía hacia lo correcto.

Números de suerte: 45, 27, 19.