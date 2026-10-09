Las predicciones de Walter Mercado para el sábado 10 de octubre: así influye la Luna Nueva en su signo

A través de Las Estrellas de Walter Mercado, se dieron a conocer las predicciones astrológicas correspondientes a este sábado 10 de octubre, acompañadas de los números de la suerte para cada uno de los doce signos zodiacales.

Predicciones para Aries, Tauro, Géminis y Cáncer

Signo Zodiacal Tauro Foto: Signo Zodiacal Tauro

Aries (20 de marzo - 18 de abril): Un cambio de actitud marcará la jornada para los nativos de Aries. La lectura señala una menor disposición a ceder terreno frente a terceros para priorizar el tiempo personal, las compras e inversiones en el bienestar propio. La recomendación bajo el influjo de la Luna Nueva es aprovechar el carisma para fortalecer redes sociales y atraer nuevas relaciones afectivas.

Números de la suerte: 7, 40, 25.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): El magnetismo y el carisma personal se encuentran resaltados. Es un momento propicio para destacar cualidades en el ámbito social y asumir decisiones firmes con miras a la tranquilidad personal. La fortaleza espiritual se posiciona como el recurso central para superar obstáculos.

Números de la suerte: 1, 28, 49.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Se aconseja no tomar las opiniones ni las críticas ajenas de manera rigurosa, así como incorporar el buen humor en los entornos familiar y profesional. En el aspecto económico, la interacción o colaboración con personas del signo Aries podría facilitar soluciones financieras.

Números de la suerte: 12, 14, 30.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio): La comunicación, la creatividad y el intelecto se fortalecen. La jornada invita a asumir un rol activo para modificar situaciones insatisfactorias. La influencia de la Luna Nueva complementa la capacidad analítica con motivación y pasión.

Números de la suerte: 28, 15, 32.

Proyecciones para Leo, Virgo, Libra y Escorpio

Con el noveno mes del año a punto de comenzar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo (22 de julio - 21 de agosto): Acciones o favores realizados en el pasado se traducen en resultados positivos. La indicación principal es enfocar la atención en los detalles y evitar abarcar múltiples tareas simultáneamente. En el ámbito afectivo, la energía del momento acentúa la dulzura y la atracción.

Números de la suerte: 6, 45, 50.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): El ingenio personal abre el camino hacia cambios de rumbo favorables. Bajo la Luna Nueva, se vislumbran oportunidades o interés renovado en áreas relacionadas con el estudio, los viajes al exterior o la planificación de nuevos emprendimientos.

Números de la suerte: 17, 3, 51.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): Se prevé una sensación de recuperación física y energía renovada. El signo experimentará motivación por emprender nuevos caminos, conocer lugares distintos e interactuar con nuevas personas que estimulen su conocimiento del entorno.

Números de la suerte: 8, 10, 5.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre): Fase de estabilidad y claridad de objetivos. Se sugiere ejercer la paciencia a la espera de resultados y emplear la diplomacia en el trato interpersonal para evitar exigencias desmedidas hacia los demás.

Números de la suerte: 1, 20, 10.

Orientación para Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Signo Zodiacal Piscis Foto: Signo Zodiacal Piscis

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): Paciencia en las relaciones de pareja es la recomendación central. La percepción de incertidumbre o pérdida de control en el plano afectivo requiere un manejo pausado. A nivel personal, continúan los cambios en la imagen física o estilo, mientras la Luna Nueva favorece el área sentimental.

Números de la suerte: 1, 28, 49.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): Momento oportuno para definir decisiones postergadas y asumir el liderazgo personal. Las relaciones sentimentales atraviesan una fase de evaluación donde lo afín se consolida, mientras que los vínculos desgastados pueden llegar a su término.

Números de la suerte: 15, 22, 32.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero): Se aconseja prudencia y evitar modificaciones abruptas de última hora. Aunque la etapa es propicia para iniciar proyectos, la Luna Nueva invita al recogimiento, el contacto con la naturaleza, la lectura y los espacios de serenidad.

Números de la suerte: 27, 14, 7.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo): Tomar la iniciativa y exponer ideas de manera activa será clave. Se prevé el retorno de una persona con una propuesta que requerirá análisis prudente en el ámbito sentimental, priorizando el valor de las oportunidades reales por encima de lo material.