La influencer estadounidense Christie Miller falleció a los 60 años, tras convivir durante cuatro años con un diagnóstico de cáncer de mama.

La noticia conmovió a los usuarios de internet luego de que en su cuenta oficial de Instagram se publicara un video que ella misma dejó grabado con antelación para anunciar su muerte y despedirse de quienes acompañaron su proceso en redes sociales.

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Lo que más llamó la atención de los internautas el pasado martes 24 de noviembre no fue únicamente la confirmación de su muerte, sino la manera en la que Christie decidió comunicarlo.

De acuerdo con la publicación realizada en su perfil de Instagram, la creadora de contenido grabó el clip antes de fallecer con la instrucción de que fuera compartido horas después de su partida.

En las imágenes, Miller aparece vestida con una sudadera colorida y saluda a su audiencia con su habitual tono amable: “Hola, hola, hola, soy Christie Miller. Y si estás viendo este video, significa que estoy muerta”. Lejos de buscar un tono solemne, la estadounidense optó por hablarles directamente a las personas que siguieron su día a día durante los últimos años, agradeciendo el acompañamiento y compartiendo su visión sobre la muerte.

Christie Miller se ganó el cariño de una amplia comunidad digital gracias a la honestidad con la que abordó su estado de salud.

Desde ese momento, utilizó su espacio en internet para mostrar sin filtros las distintas etapas de su enfermedad, incluyendo los tratamientos médicos, los días difíciles y, más recientemente, su ingreso a cuidados paliativos.

Su historia trascendió fronteras y generó conversación en distintos países, incluida Colombia, donde miles de usuarios replicaron el video destacando la entereza con la que enfrentó la etapa final de su enfermedad.

Para entender el trasfondo de su despedida, sus seguidores recordaron un episodio que marcó profundamente la vida de la creadora de contenido.

En junio de 2025, poco más de un año antes de su fallecimiento, murió su esposo Mark a causa de un cáncer de páncreas, luego de compartir 36 años de matrimonio. En el video póstumo, mientras suena de fondo la canción Reunited de Peaches & Herb, se observa un montaje fotográfico de ambos junto a otros familiares cercanos.

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Antes de finalizar su mensaje, la estadounidense hizo referencia a una popular frase atribuida al escritor Dr. Seuss para ofrecerle un consejo distinto a quienes lamentan su partida: “Dice así: ‘No estés triste porque terminó; alégrate porque sucedió’. Así que, si me extrañas, por favor, ponte triste. Es normal estar triste. Pero también alégrate de que hayamos podido pasar tiempo juntos. Ya fuera que fuéramos amigos en persona, que nos conociéramos por casualidad o que nos conociéramos desde siempre”.

Tras la publicación del video, la sección de comentarios de su cuenta se llenó de mensajes de despedida y agradecimientos por las enseñanzas que dejó durante sus años de cpntenido en redes sociales.