Las autoridades confirmaron que el cuerpo de Gabriel Cárdenas fue encontrado sin vida en la parte baja del Salto del Tequendama. El joven de 17 años estaba desaparecido desde el pasado 19 de noviembre.

Este sería el último video con vida de Gabriel Cárdenas, el estudiante de Los Andes hallado muerto

Ahora, el trabajo se centra en saber con exactitud qué fue lo que le ocurrió, para lo cual será clave todo lo que hizo la víctima antes de que el cadáver quedara en esta zona.

Uno de los puntos importantes es lo último que Cárdenas le dijo a su mamá, Viviana Morales, antes de que perdieran contacto por completo. La mujer, antes de que se conociera el triste desenlace, habló en City TV y fue allí donde reveló esta información.

De acuerdo con su testimonio, el joven le dijo que iba tarde para ir a la Universidad de Los Andes, donde cursaba segundo semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. Por lo mismo, solicitó una moto a través de una aplicación de transporte.

Gabriel Cárdenas, joven de 17 años hallado muerto en el Salto del Tequendama. Foto: SEMANA A.P.I.

La mamá pensó que su hijo iba como de costumbre a la institución educativa y, de hecho, en el último mensaje que le envió antes de aparecer muerto, Gabriel le dijo que ya estaba en inmediaciones de las residencias conocidas como Barichara, que están muy cercanas a la universidad.

Después de esto, la familia no volvió a saber nada del paradero del joven estudiante, lo que generó gran preocupación, y por eso comenzaron a llamarlo y escribirle, pero nunca hubo una respuesta del otro lado.

Encuentran sin vida en el Salto del Tequendama a Gabriel Cárdenas, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes

Además, la progenitora indagó en Los Andes y le confirmaron que aquel 19 de noviembre el estudiante nunca ingresó a las instalaciones, lo que aumenta el hermetismo sobre qué fue lo que le pasó.

Otro punto clave es el último video en el que se ve con vida a Gabriel Cárdenas y que fue revelado por los Bomberos de Cundinamarca. En este se ve al joven caminando por el sector del Salto del Tequendama, donde posteriormente fue encontrado sin vida.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó en este caso, que ha generado gran conmoción en la capital del país.