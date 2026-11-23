El cuerpo de Gabriel Cárdenas fue hallado sin vida este lunes, 23 de noviembre, en los alrededores del Salto de Tequendama, luego de que pasaron cuatro días de su desaparecimiento —el 19 de noviembre la Fiscalía reportó la búsqueda del joven de 17 años—.

Poco después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo del estudiante sin vida, se reveló un nuevo video que sería el último con el que se puede apreciar con vida.

Encuentran sin vida en el Salto del Tequendama a Gabriel Cárdenas, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes

Dicha evidencia gráfica muestra al que sería Gabriel Cárdenas caminando en el borde de la carretera, en el sector del Salto del Tequendama, lugar en el que después fue hallado sin vida por parte de las autoridades.

Dicho video no ha sido corroborado por parte de las autoridades y se espera que ellos sean quienes confirmen su autenticidad y, asimismo, se pueda esclarecer qué sucedió con el joven del que las autoridades ya habrían hallado su cuerpo sin vida, cuando no alcanzó a cumplir la mayoría de edad.

“Desde bomberos de Cundinamarca informamos que en la tarde de hoy fue recuperado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años, esto en el sector del Salto Tequendama”, informó el vocero del organismo de socorro este lunes.

Posteriormente, el cadáver fue ubicado en la parte baja del Salto del Tequendama y su identidad fue corroborada preliminarmente mediante los documentos personales que portaba el menor.

Lo último que se supo de Gabriel Cárdenas

El pasado 19 de noviembre se reportó al joven como desaparecido, luego de que saliera de su vivienda en la localidad de Kennedy y abordara una motocicleta solicitada mediante aplicación digital con destino hacia la Universidad de Los Andes.

Gabriel Cárdenas Morales Foto: RRSS

Cárdenas estudiaba en dicha institución como becado y tan solo tenía 17 años. Se supo que el menor nunca ingresó a las instalaciones de la universidad con sede en La Candelaria aquel jueves 19 de noviembre.

En un principio, la madre del menor se mostró muy afectada y en una entrevista dijo: “Él es un joven de bien, menor de edad. Si lo ven confundido, no sabemos nada”.

Será labor de las autoridades investigativas las encargadas de esclarecer y reconstruir los últimos pasos con vida del joven que, por el momento, es símbolo de una tragedia familiar.