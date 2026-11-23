Una fuerte granizada acompañada de intensas precipitaciones cubrió varios sectores de Bogotá desde el mediodía de este lunes, 23 de noviembre, ocasionando encharcamientos, caída de granizo e importantes demoras en la movilidad sobre los principales corredores viales de la capital.

Granizo y fuertes lluvias sorprenden a varios sectores de Bogotá este lunes 23 de noviembre

De acuerdo con los reportes de las autoridades de movilidad y de los ciudadanos en redes sociales, la localidad de Chapinero concentra el mayor número de alertas por inundaciones y acumulación de hielo, afectando puntos neurálgicos como la carrera Séptima, la carrera 15 y la avenida Circunvalar.

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