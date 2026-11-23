En las últimas horas, la exreina de belleza y empresaria Paula Andrea Betancur generó conmoción entre sus seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram, luego de compartir una publicación en la que dejó ver el difícil momento personal que atraviesa.

A través de un sentido y emotivo mensaje de despedida que publicó desde sus historias de dicha red social, la también modelo dio a conocer una dolorosa pérdida que la tiene de luto, pues se trata del fallecimiento de alguien que hacía parte de su círculo cercano.

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“Alejito, nos dejas el corazón arrugado y un dolor inmenso. Que Dios te reciba en su santa gloria. Descansa en paz”, escribió Paula Andrea Betancur en su mensaje de despedida, que acompañó con una fotografía del hombre al que hacía referencia y los detalles de su velación.

Asimismo, republicó un post que hizo otra persona, quien también lamentó el fallecimiento de este hombre, dejando en evidencia el fuerte golpe emocional que representa esta pérdida tanto para ella como para otros seres cercanos a su entorno.

No obstante, la exreina prefirió no profundizar en la relación que mantenía con el fallecido ni revelar las circunstancias de su muerte. En su lugar, se limitó a expresar el profundo dolor que le ha provocado su partida a través de unas sentidas palabras de despedida.

Publicaciones de Paula Andrea Betancur en Instagram Foto: Instagram @paulaandreabetancur

La vez que Paula Andrea Betancur alertó a sus seguidores sobre suplantación de identidad

Aunque Paula Andrea Betancur suele mantener algunos aspectos de su vida personal alejados del ojo público, en julio de este año utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores que estaba siendo víctima de una suplantación de identidad en WhatsApp.

Según explicó, una persona desconocida estaba utilizando un número telefónico para hacerse pasar por ella e intentar engañar a sus contactos. “Quiero informarles que están intentando suplantar mi identidad desde este número: +57 318 936 7319″, informó en su momento a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Ante esta incómoda situación, la empresaria aclaró que no había cambiado su número de teléfono y, por ende, recomendaba hacer caso omiso a cualquier mensaje, llamada o contacto que recibieran sus familiares o conocidos desde ese número haciéndose pasar por ella.

“Les agradezco que no respondan, no compartan información y, si es posible, bloqueen ese número”, agregó la exreina colombiana, animando a sus seguidores a reportar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a cientos de personas, especialmente cuando se trata de una figura pública.