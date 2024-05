Paula Andrea Betancur destapó que la familia de su esposo no quería que estuvieran juntos: “Era seis años mayor”

No obstante, en días recientes, Paula Andrea Betancur fue blanco de reacciones en las redes sociales, debido a una serie de declaraciones que compartió en una entrevista que concedió . La modelo sorprendió al revelar un detalle de su actual relación, que no pintaba bien para muchos a su alrededor.

La colombiana, de una manera espontánea, abrió su corazón y charló con Tatiana Franco para el formato Vos podés, exponiendo un poco de la historia al interior de su matrimonio con Luis Miguel Zabaleta . La famosa no dudó en mencionar la realidad de este vínculo, reflejando que no todo era perfecto, como algunos pensaban.

De acuerdo con lo que se escuchó en el pódcast, Paula Andrea contó un poco de lo que pasó al inicio en su relación, que ya cumple diez años, asegurando que las cosas no fueron sencillas y se complicaron con el pasar del tiempo . De hecho, uno de los principales factores fueron las familias, quienes no veían con buenos ojos esta historia.

La exseñorita Colombia comentó que los allegados de su compañero sentimental no consideraban que ella fuera una mujer ideal para él, por lo que veían detalles negativos en su unión. Parte de estos líos venían de la mano de su separación amorosa, con tres hijos y con una diferencia de edad marcada .

“Eso fue una lucha. Para la familia de él era muy difícil. Primero, era seis años mayor, separada, con tres hijos, reina … Yo no era el prototipo de mujer que quería la familia para él, eso era una realidad”, dijo en el diálogo.

Sin embargo, no solo fue la familia de Zabaleta la que no estuvo de acuerdo, pues los allegados y cercanos de Paula Andrea Betancur tampoco querían que mantuvieran la relación. Al ser menor que ella y sin una estabilidad laboral en ese entonces, su núcleo no lo consideraba beneficioso para ninguno de los dos.