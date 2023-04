“Los años ya se le notan”: la exreina Paula Andrea Betancur recibió críticas absurdas por sus fotos en Miami, pero sus seguidores la apoyaron

La exreina de belleza nacional, Paula Andrea Betancur, quien fue elegida como la mujer más hermosa del país en 1992, cuando representó al departamento de Amazonas. Desde ese momento, Betancur se convirtió en modelo y empresaria, pero ahora, 31 años después del certamen, Betancur publicó algunas imágenes que levantaron críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales.

Betancur, que ha compartido sus vacaciones en Miami, Florida, con su familia en este tiempo de Semana Santa, recibió algunas críticas por parte de usuarios que indicaron que ya se le notaban los años, aunque la medellinense a sus 50 años sigue teniendo una figura esbelta y natural.

Paula Andrea Betancur fue reina nacional de belleza en 1992. - Foto: Cuenta de Instagram @paulaandreabetancur

“Un día mágico lleno de bendiciones. Gracias miami boat rentals por hacer parte de este día tan maravilloso!!”, resaltó la exreina en su publicación, evidenciando lo bien que la pasó en su paseo de vacaciones junto con su familia. Sin embargo, mientras la medellinense mostraba su feliz día, algunos otros aprovecharon para criticarla.

“Así es la vejez nos llega.. pero se hacen muchas cosas. Dios mío, mira la primera foto...”, “Una mujer muy bonita pero los años ya se le notan por más cirugías que se haga”, y “es linda pero se esta desfigurado la carita ya casi no se parece no mas procedimientos hasta ahí paula”, fueron algunas de las críticas que recibió Betancur.

Sin embargo, a pesar de los comentarios por su aspecto, muchos otros aprovecharon para defender a la exreina de belleza y recalcar que, a pesar de sus años, seguía siendo una mujer “hermosa”. “Digan lo que digan es la mujer más linda que ha tenido Colombia”, “Eres la reina mas linda de Colombia. Te mereces toda la felicidad del mundo. Dios te bendiga”, “Ya quisiera yo verme así a esa edad” y “se ve espectacular y agradezco que es la inspiración para muchas mujeres”, son algunos de los comentarios.

Así respondió Paula Andrea Betancur a críticas sobre su rostro

Hace poco la exreina de belleza fue muy comentada en las redes sociales, esto después de que subiera un video a sus redes sociales haciendo una receta. No obstante, lo que dio de qué hablar fue su apariencia física, pues tenía el rostro completamente rojo.

De hecho, por esto recibió varias críticas por parte de los internautas: “Tanta cosa que te haces que tus facciones no son las mismas…”, “Era más bonita cuando no se hacía nada en la piel”, “Ya no te hagas más cosas en el rostro. Ya déjalo descansar!”, “Qué tiene en la cara? Mi hermosa no te pongas tantas cosas”, “¿Por qué te dañas tu carita?”.

Lo cierto es que al inicio del video Paula Andrea Betancur habló sobre el motivo por el que su rostro se veía así, explicó que se estaba sometiendo a un tratamiento y por eso tenía un tono tan rojizo en la piel. Asimismo, expresó que las críticas de las personas no la afectaban en lo absoluto.

“Les cuento que mi cara está roja, como una bolita de Navidad, porque me estoy haciendo un tratamiento espectacular sobre el cual luego les contaré luego los detalles porque este video es de recetas”, aseguró.

Mateo Villegas es acompañado por su mamá, Paula Andrea Betancur, el día de su graduación. - Foto: Instagram

Luego su esposo, Luis Miguel Zabaleta, apareció en el mismo clip respondiendo sobre las dudas que tenían varios seguidores sobre si el calor de la estufa afectaba el rostro de Paula. “Para los que tienen la duda de que si el calor le está haciendo mal a Paula, no, este tratamiento, que luego vamos a hacer un en vivo, les vamos a explicar de qué se trata todo lo que nos estamos haciendo y por qué estamos tan rojos”.

Cabe aclarar que Zabaleta es médico dermatólogo y él también está haciéndose el mismo proceso, “hay días en que estamos más rojos, hay otros donde se nos baja un poquito el enrojecimiento, Paula está más rojo que yo, pero yo ayer estaba más rojo, hay unos días que uno descama más que otros”.

La modelo sigue teniendo un cuerpazo. - Foto: Instagram @paulaandreabetancur

Dijo que el procedimiento tarda aproximadamente entre 45 días y un mes, pero que el resultado vale la pena. “Nosotros estamos haciendo registro fotográfico todos los días para mostrarles a ustedes de qué se trata. Entonces no se preocupen que el calor no nos va a afectar la piel y podemos salir con una cachucha, no hay ningún riesgo”.