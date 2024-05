Yina Calderón sorprende con su celebración por la eliminación de La Segura en ‘La casa de los famosos’

¿Cómo fueron los porcentajes de votación?

Con su salida, Segura aprovechó las cámaras para agradecer a quienes la apoyaron durante los 99 días que duró dentro de la casa estudio, expresando que “ Gracias, familia, por votar, no importa el resultado. No importa el resultado. Los amo con todo mi corazón ”.

Yina Calderón reacciona a la salida de La Segura de La casa de los famosos Colombia

Una de las que no dudó en reaccionar a la salida de La Segura es la también influencer Yina Calderón, quien ha demostrado no compaginar con Natalia, y quien aprovechó su perfil de Instagram para manifestar su felicidad tras su eliminación.

“ La verdad quería que se fuera Karen. Las dos me caen como una patada en el c***, pero quería que se fuera Karen. Pero bueno, por lo menos ya es una arpía, queda una. Esta historia continuará” , fueron las palabras de Yina.

¿Qué dijo La Segura tras su salida del reality?

“No sé qué pasó, todo estuvo muy raro, yo apenas me estoy enterando de cosas, no sé qué vio la gente. Veo a mucha gente ‘segureña’ ofendida, algo raro pasó, pero prefiero no decir mucho, no quiero escudriñar tanto en el tema”, manifestó ante las cámaras.