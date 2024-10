Margarita Muñoz destapó detalles de su crisis matrimonial con Michel Brown: “Hicimos de todo”

Margarita Muñoz y Michel Brown son considerados como una de las parejas más importantes de la farándula colombiana, pues las dos estrellas se dieron a conocer a través de exitosas producciones en las que brillaron en la pantalla chica, y se ganaron el cariño de millones de personas que estuvieron atentas a sus trabajo en las telenovelas.

La artista colombiana y el actor argentino llegaron al altar el 23 de febrero de 2013 y, desde ese momento, comparten fotografías y videos de su relación amorosa a través de sus perfiles en redes sociales.

Sin embargo, pese a lo que muchos pensaban, la pareja ha atravesado situaciones en las que su vínculo llegó a estar en peligro y llegaron a pensar en tomar caminos separados.

Margarita Muñoz habló de la crisis que vivió con su esposo

En entrevista con Eva Rey para su pódcast Desnúdate con Eva, la actriz de Los herederos del monte, Pálpito, Marea de pasiones y Dejémonos de Vargas, reveló detalles de la crisis de pareja que atravesaron en medio de la pandemia de covid-19.

“Hace un par de años, veníamos de mucho tiempo de estar juntos, veníamos de la pandemia, siento que estábamos en un momento como muy sensible a nivel mundial y todas las personas andaban muy preocupadas de lo que tenían, de lo que no, de que no se fuera algo. Yo tuve ahí un poquito de mucha ansiedad y, a lo mejor, yo estaba desgastando un poco la relación porque me sentía superinsegura porque no quería estar sin él”.

Además, afirmó frente a las cámaras del contenido digital que, debido a varios proyectos laborales en los que estaban trabajando, estuvieron en países diferentes y tuvieron que limitarse a las conversaciones en línea y a través de las redes sociales, situación que llegó a quebrar su vínculo y generar algunos problemas en cuanto a su comunicación.

“Llegó un momento en el que él me dijo: ‘Ya, tranquila, relájate, todo va a estar bien’. Justo ahí, me toca quedarme aquí en Colombia y estuvimos casi un año separados en los que él iba y venía, pero fue muchísimo tiempo separados y soy supermala para comunicarme, para expresar lo que siento si no estoy teniendo una conversación seria”.

Incluso, después de mucho tiempo de estar distanciados, la talentosa actriz pensó que llegarían a tomar la decisión de separarse tras tener algunas conversaciones incómodas.

“Fue un año muy duro en el que, cada vez que hablábamos, nos sentíamos como superdistantes y yo juré que iba a llegar a México y eso ya no, porque estábamos aparte total”.

Margarita Muñoz y Michel Brown lograron recuperar su relación

Después de reencontrarse, analizar la situación y comentar la situación en pareja, Margarita y Michel buscaron soluciones para recobrar la relación que mantenían antes de estar separados y continuar con su matrimonio.

“Me costó mucho, llegué a México muy asustada, tuvimos 1.000 conversaciones, fuimos hasta a terapia, hicimos de todo para ver qué era lo que estaba pasando. Nos costó entenderlo, pero lo trabajamos muchísimo”, dijo para el canal de YouTube, que suma más de 219 mil suscriptores.

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente a la información que dio Margarita y compartieron algunos mensajes de apoyo para la pareja de famosos.

“Margarita es hermosa y me parece que es el mejor matrimonio de la farándula. Dios los bendiga. El diálogo ante todo. Quiero verlos juntos hasta que estén viejitos” y “eso es una relación, las subidas y bajadas son lo más normal, pero no tirar la toalla así no más es esencial. Se trata de trabajar en ella siempre”, escribieron.