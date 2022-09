Michel Brown y Margarita Muñoz revelaron por qué razón no han tenido hijos

Una de las parejas de la farándula colombiana que ha conservado el amor, desde el primer día que se conocieron, es la conformada por el actor argentino Michel Brown y su colega huilense Margarita Muñoz.

Desde 2013, la dupla de artistas, que compartieron pantalla en la serie de Netflix Pálpito, dieron el siguiente paso y se casaron. Ahora, durante este año el nombre de las figuras públicas ha estado resonando, ya que mientras Margarita ha actuado en proyectos nacionales, Brown volvió un poco a la segunda temporada de la telenovela Pasión de Gavilanes, una de las producciones más esperadas en Telemundo.

A principios de 2023, la dupla estará de aniversario y, por lo general, cada uno maneja las redes sociales a su antojo. Sin embargo, en una que otra publicación se demuestran el respeto, cariño y fidelidad que se tienen entre sí.

Muchos piensan que al mostrar estabilidad mutua, Brown y Muñoz están listos para incrementar el número de integrantes de su familia y tener hijos, aunque para la fecha no ha pasado eso.

Entre las cuestiones que más reciben las celebridades, por parte de los seguidores y cibernautas, se encuentra la razón por la que aún no han concebido una nueva vida, tal como lo ha hecho parejas que llevan años. Por ejemplo, la conformada por los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Así que para dar fin a los rumores y abrirse ante los demás, la colombiana y el argentino hablaron con la revista Vea y revelaron que no han tomado la decisión de tener hijos porque, en estos momentos, su prioridad está dada en su profesión, aunque en algún momento lo contemplaron.

De acuerdo con las declaraciones de Brown: “En un momento fue un tema como muy latente y nos picó el bichito de tener hijos y de repente también nos empezó a pasar. Nosotros vivimos viajando, detrás de los grandes proyectos que hay, que a veces no son en el país en el que vivimos y con ese estilo de vida es muy difícil teniendo un hijo”, confesó el actor de 46 años, quien en realidad se llama Misael Browarnik Beiguel.

No obstante, eso no quiere decir que las esperanzas se hayan truncado, puesto que el artista no descarta que se dé la oportunidad en alguna época, la cual no es, al parecer, durante lo que queda de 2022: “En este momento, nuestra prioridad es nuestra carrera. No está dentro de los planes, pero si llega a pasar será muy bienvenido”, agregó.

Por su parte, Margarita Muñoz, de 35 años, detalló que la presión recibida de la sociedad llegó a repercutir en la idea de tener un bebé, pero concuerda con su esposo en que aún no es lo más adecuado.

“La verdad que es algo que estábamos pensando mucho por presión social, pero en realidad así estamos muy bien y cuando vengan, vendrán con todo el amor del mundo, por ahora estamos muy tranquilos así”, precisó la actriz protagonista de Dejémonos de Vargas, una de sus proyectos más recientes en el canal RCN.

En ese sentido, la dupla, que por lo que se ve se quieren profundamente, por ahora seguirán creciendo profesionalmente a nivel nacional e internacional, al estar en proyectos de Netflix e History Channel.

En cuanto al trabajo que tienen en común, al ser parte del elenco de la serie Pálpito, a principios de septiembre se dio a conocer que la segunda temporada de esta propuesta audiovisual ya está en rodaje, en donde la actriz colombiana Ana Lucía Domínguez es la protagonista.

Netflix explica la sinopsis de Pálpito de la siguiente manera: “Un hombre (Michel Brown) empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa (Margarita Muñoz), se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón (Ana Lucía Domínguez)”.