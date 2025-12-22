Especiales Multimedia
Jet-set: la nueva generación
La revista que marcó generaciones regresa con una edición especial. Ya no es solo glamur, sino autenticidad, propósito y compromiso con el país. Michelle Yidios Hakim, Lorenzo Hernández y Michelle Char representan una nueva generación del jet set colombiano.
26 de noviembre de 2025, 9:30 p. m.
Santi Peralta
El álbum de fotos de Jorge Rausch
Mujeres +
En esta edición especial, Jet-set presenta a sus MUJERES+: diez mujeres con el espíritu de una nueva generación. Son audaces, plurales e influyentes, y cada una de ellas representa una forma distinta de liderar y transformar, llevando su voz más allá de los espacios tradicionales y ampliando el significado de ser protagonista en estos tiempos. Jet-set celebra la diversidad que define su fuerza colectiva. Las MUJERES+ inspiran desde la autenticidad, construyen comunidad e impulsan nuevas miradas sobre el poder y el estilo. Este retrato es un homenaje a la huella que están dejando en la historia del país.
De izquierda a derecha: María Consuelo Araújo, exministra de Relaciones Exteriores; Agnes Desplechin, diseñadora; Laura Anzola, creadora del pódcast La Lupa; Vivi Barguil de Sarmiento, presidenta Fundación a la Rueda Rueda; María Paola Mejía, presidenta Fundación Angelitos de Luz; Johana Bahamón, presidenta Fundación Acción Interna; Mile García, consultora; Laura García Caballero, socia de AVENTTUS Corporate Advisors; Ángela María Cáceres de Gutiérrez, directora Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, e Inés María Zabaraín, presentadora de Noticias RCN.
Foto: Juan Carlos Sierra
