Jet-set: la nueva generación

En esta edición especial, Jet-set presenta a sus MUJERES+: diez mujeres con el espíritu de una nueva generación. Son audaces, plurales e influyentes, y cada una de ellas representa una forma distinta de liderar y transformar, llevando su voz más allá de los espacios tradicionales y ampliando el significado de ser protagonista en estos tiempos. Jet-set celebra la diversidad que define su fuerza colectiva. Las MUJERES+ inspiran desde la autenticidad, construyen comunidad e impulsan nuevas miradas sobre el poder y el estilo. Este retrato es un homenaje a la huella que están dejando en la historia del país.