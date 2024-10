Atención: Petro reveló que inteligencia tomó una foto del sanguinario Iván Mordisco; dijo que se ve “solo en una canoa huyendo”

“Observaba hoy una foto en un río de estos, no sabemos cuál, de alguien que la tomó, seguramente de inteligencia, de uno de esos jefes de la economía ilícita. Ahí está el nombre completo, Iván algo, quiere decir, le dicen Iván Mordisco, en un río del Caquetá, solo o aparentemente solo, en una canoa, en una lancha, flaco ”, expresó Petro.

Y avanzó en su intervención ante los soldados del Ejército: “Se nota que ha venido caminando, se nota que viene huyendo. Si uno mira ese tipo de economía ilícita, pues puede indudablemente, si se desarrolla, comprar mercenarios, mercenarias, fusiles, comprar conocimiento militar, incluso mucha gente que sale con ese conocimiento queda en la calle, una vez sale de los ejércitos, del ejército, de cualquiera de sus fuerzas, y vende su conocimiento, porque no hay nada más que hacer fuera de esa actividad”.

Cabe señalar que el presidente Petro en marzo de este año también habló directamente sobre el caso puntual de Iván Mordisco, haciendo una solicitud a las autoridades para que no lo mataran, sino que lo capturaran para que fuera a la cárcel y responda por sus crímenes.

“Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones”, fueron las palabras del mandatario colombiano en esa ocasión.