Exclusivo: SEMANA revela chats del exministro de Hacienda Diego Guevara que lo enredan en la compra de congresistas con contratos de la UNGRD

“Tengo una idea de cómo manejar lo de esta tarde con la interparlamentaria. Se me ocurre que cojamos a los tigres de 4 a 4:20 que son Liliana (Bitar), Wadith (Manzur) y (Julián) Peinado, y que les digamos que son a los únicos a los que les ha salido (...) A las 4:30 que lleguen el resto de los miembros, o sea los dos de paz y Juan Diego Muñoz, y decirles lo mismo a ellos, y en esa segunda tanda también meter a (Juan Pablo) Gallo que acaba de llegar y no sabe muy bien cómo funciona”, se lee en los chats en poder de SEMANA.

“Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto (...) él lo sabía todo, absolutamente todo, necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no lo hacía sola”, declaró Benavides en su momento.