Petro destacó captura de disidente de las Farc y lanzó pulla: “Grado de descomposición que genera el traquetismo”

Permanencia de José Félix Lafaurie en la mesa de diálogo con el ELN se definirá en congreso ganadero en noviembre; no asistirá a Caracas este viernes

Contexto: Permanencia de José Félix Lafaurie en la mesa de diálogo con el ELN se definirá en congreso ganadero en noviembre; no asistirá a Caracas este viernes

En su cuenta personal de X, el mandatario colombiano aprovechó ese espacio para lanzar una aguda pulla contra ese grupo terrorista: “Siguen cayendo en manos del Ejército los miembros del EM en el Cauca. Cuando se entró al plateado en un acto contra el DIH, la escuadra Carlos Patiño minó el Colegio Técnico para que los jóvenes no pudieran estudiar. Tal el grado de descomposición que genera el traquetismo”.

Siguen cayendo en manos del ejército los miembros del EM en el Cauca. Cuando se entró al plateado en un acto contra el DIH, la escuadra Carlos Patiño minó el Colegio Técnico para que los jovenes no pudieran estudiar. Tal el grado de descomposición que genera el traquetismo.…

“Pero bien, nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Pero, si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, expresó el jefe de Estado en pleno evento público.