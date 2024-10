Petro se destapó y propuso un pacto interétnico para democratizar la “propiedad de la tierra” en el Valle del Cauca

El mandatario colombiano mencionó esa particular idea en medio de la inauguración de la ‘Zona Verde’, en la COP16 que se desarrolla en Cali, cuyo evento es considerado como el más importante sobre la protección de la biodiversidad.

“Y a veces bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil, tema de un pacto con el que hemos conversado, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras, terminan saliendo hacia donde están las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir, terminan arrumados en los barrios populares, bajo techo de cartón, como conocía Agua Blanca, ha cambiado, en donde no hay el trabajo, en donde no hay el estudio para la juventud, donde a veces cuando se protesta, le disparan una granada de gas a los ojos”, detalló el jefe de Estado en su intervención ante la población que asistió a la inauguración de la ‘Zona Verde’.