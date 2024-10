Ministro del Interior reconoce que no es fácil comprar cosecha cocalera en El Plateado: “No se puede plantear de manera general”

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes 18 de octubre que su Gobierno no descarta comprar la cosecha de coca en El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia, Cauca, afectado con la proliferación de cultivos ilícitos. “Nos van a caer rayos y centellas”, reconoció el jefe de Estado.

La propuesta sonó ambiciosa y descabellada para distintos sectores de la oposición que temen que las comunidades vean la oportunidad de negocio y crezca aún más las plantaciones de hoja de coca en esa región del país. Sin embargo, no está claro si jurídicamente se puede y menos cómo se realizaría.

“El Presidente Gustavo Petro retoma esta idea que no es fácil de implementar, es una idea que habrá que revisar, es una idea que no se puede plantear de manera general. La planteó el mandatario para ese caso específico de El Plateado, en el Cauca, para un plan de transformación del municipio de Argelia. Miremos a ver cómo se avanza en eso”, destacó el alto funcionario.

Explicó que los cultivos de coca crecen en la medida en que aumenta la demanda. “¿Cuál es el problema más allá de los cultivos? La productividad, la competitividad, el desarrollo que han tenido para sacarle provecho a ese negocio criminal. El tema del último informe de las Naciones Unidas, no tanto es el aumento de las áreas cultivadas, el problema es el aumento de la producción”.

La clave- según Cristo- es la transformación de esos territorios donde está concentrada la coca, es decir, cuatro departamentos y no más de diez municipios del país. “Si miran algunos están ubicados en la zona de frontera con Ecuador y Venezuela”, explicó Cristo.

“Nos van a caer rayos y centellas. Menos mal la Procuradora (Margarita Cabello) y el fiscal (Francisco Barbosa) ya se fueron. Pero, si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, manifestó el jefe de Estado.