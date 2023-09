Cultivos de coca están desbordados: 230 mil hectáreas inundaron al país en 2022; 12% más que en 2021

La no fumigación de cultivos ilícitos con glifosato es uno de los factores que ha contribuido al incremento de la siembra de coca. Esto, a su vez, ha llevado a un aumento estimado del 24% en la producción de cocaína, con un total de 1,738 toneladas métricas en 2022, en comparación con las cifras del año anterior.

“Nosotros somos las mayores víctimas de esta política (…) lo único que hemos hecho de una manera vergonzante es repetir el discurso contra la guerra y la lucha antidrogas, porque creemos que si nos separamos una coma de él y decimos oiga, esperen ustedes no tienen razón señores de la Unión Europea, o señores de las Naciones Unidas, o señores del gobierno de los Estados Unidos, o señores del gobierno Ruso, entonces nosotros mismos nos autocensuramos, porque le tenemos temor a que nos digan que estamos aliados con el narcotráfico”, dijo el mandatario argumentando que en los últimos 50 años los colombianos han sido señalados como victimarios.

El presidente es consciente de que Colombia es un importante productor de cocaína y marihuana, pero insta a no pasar por alto el hecho de que otros países que afirman combatir el narcotráfico de manera infalible son los principales consumidores de estas sustancias. En otras palabras, señala que el producto no tendría salida si no hubiera clientes dispuestos a comprarlo.