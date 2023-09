¿Qué opina María Isabel? ¡230 mil hectáreas de coca!

El presidente Petro, ha insistido en que este resultado es fruto del fracaso absoluto de la política de tendencia militarista y prohibicionista que aplica el mundo en la lucha contra las drogas, pero lo que es su propio giro en esta política más permisiva que empieza por no erradicar, pues también ha fracasado en lo que lleva.

Contexto: Nueva política antidrogas no castigará al campesino que cultiva hoja de coca ni a los consumidores: MinJusticia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en Bogotá durante una ceremonia para iniciar un alto el fuego de seis meses como parte de un proceso para iniciar una paz permanente entre el Gobierno y el ELN, el 3 de agosto de 2023. (Foto de Sebastián Barros /NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

En la cumbre antidrogas a la que asistió el presidente mexicano aquí en Colombia, López Obrador, Petro concluyó que la política de lucha contra las drogas no ha servido para nada, pero por lo pronto la suya tampoco

¿Qué opina María Isabel? ¿Qué pasa en el Ministerio de Defensa?

Este sábado, quien ocupaba el Viceministerio de Defensa, general Ricardo Diaz, salió a hacer en Semana delicadas denuncias sobre compras amañadas de helicópteros a Catar e intentos de soborno a él mismo por parte de otros funcionarios del Gobierno. Y todas sus denuncias las hace con nombre propio. ¿Será que los enredos contractuales del Ministerio de Defensa, denunciados desde hace años, por fin comienzan a investigarse?

Los franceses tienen la teoría de que ocupaban el primer puesto, pero que la ganadora terminó siendo una firma israelí. Lo que tiene a favor el general en retiro Ricardo Díaz es que llegó a su cargo como viceministro por petrista, impuesto precisamente por la Casa de Nariño, pero ya fuera de su cargo, el exfuncionario se destapó no solamente en desilusión con el Gobierno que había apoyado, sino que se destapó con la revista SEMANA en torno a un millonario contrato de helicópteros en el cual salpica al ministro de Defensa y a varias personalidades del país, así como a otros generales.

Pero no, no ocurrió nada al respecto y apenas nos enteramos en palabras del exviceministro de Defensa que el Ministerio de Defensa -bajo Velázquez- está en interinidad y si existe ministro existe solo para sus amigos, pero no para Colombia, o sea que la respuesta a la pregunta de qué está pasando en el Ministerio de Defensa es que todo está pasando menos la defensa del país.