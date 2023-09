Ministro de Justicia revela detalles de la política de drogas del Gobierno Petro: “Pensar en una regulación es inviable”

Los puntos claves del programa

Frente a esta concepción, el proyecto antidrogas plantea perseguir a las grandes mafias del narcotráfico y no perturbar a los cultivadores de la hoja de coca , quienes recibirán alivios para transitar a economías lícitas.

2.395 kg de clorhidrato de cocaína fueron incautados a bordo de una Go Fast en el Mar Caribe. | Foto: Captura de pantalla Armada de Colombia.

El manejo de la cocaína

Uno de los asuntos que causa mayor controversia es el de la cocaína. Néstor Osuna contó que estarán tras los integrantes del mercado, no contra las personas que se dedican a sembrar las hojas de coca.

“Lo que vamos a hacer es priorizar ese enfoque punitivo en la lucha contra la cocaína, no contra la hoja de coca, no contra el campesino pobre que no ha tenido una alternativa distinta a cultivar una hoja de coca”, manifestó el funcionario.