Polémica: RTVC, en el Gobierno Petro, difunde contenidos de canal prorruso en medio de la guerra con Ucrania

Es claro que Russia Today no busca ser neutral en medio de la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha dicho de frente. Aseguró que este y otros portales rusos son culpables de vender “mentiras para justificar” la guerra lanzada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania.

Como mandatario, en cambio, sus opiniones han sido muy prudentes. Recientemente dijo: “Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es la paz entre Ucrania y Rusia y no la prolongación de la guerra. Yo no ayudaré a prolongar ninguna guerra. En cambio, pido que se eleve a delito internacional, la agresión de un país a otro, sea el que sea. Ni invasiones ni bloqueos”. Con esto quería expresar que Colombia no soportará militarmente a Ucrania en su defensa ante la invasión rusa, como sí ha sido el camino de varios países occidentales.