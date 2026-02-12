Confidenciales

“Le tengo pánico”: la confesión de Álvaro Uribe sobre Juan Manuel Santos. ¿Por qué lo dice?

“No es por rabia ni por nada. ¡Pánico!”, le dijo el exmandatario al periodista Melquisedec Torres. Ya había dado otras pistas de ese miedo en entrevista con María Isabel Rueda.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 8:29 a. m.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a los micrófonos este 2026. El exmandatario había guardado un prudente silencio mientras la justicia tomaba la decisión de su caso. Sin embargo, tras su absolución por el Tribunal Superior de Bogotá, el exmandatario ha vuelto a dar entrevistas a los medios, y como era costumbre, ha sorprendido y generado debate con sus declaraciones.

Una de esas conversaciones la tuvo con el periodista Melquisedec Torres. Aunque la entrevista será publicada en su programa este domingo, un adelanto ha generado comentarios.

Allí, Torres le pregunta por qué no se ha reconciliado con Juan Manuel Santos. “Por miedo”, explicó el exmandatario.

El periodista le pregunta miedo a qué, el exmandatario responde: “A él”. Y, luego, agrega: “No es por rabia ni por nada. ¡Pánico!”.

Cuando le pide explicar esa expresión, Uribe apenas dice: “Déjelo ahí. Interprételo”.

El expresidente ya había hecho ese comentario en una entrevista a comienzos de año con María Isabel Rueda para el diario El Tiempo. En esta hizo duras críticas y aseguró que “toda esa ambivalencia calculada de Santos ha hecho mucho daño”.

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump y Petro

“Santos, cuando necesitaba a Chávez, lo validaba y lo volvía el mejor amigo. Cuando quería congraciarse con la opinión, lo criticaba o rompía nuevamente con Maduro. Lo de Santos le hizo mucho daño a Colombia”, agregó en esa conversación con Rueda.

Luego, frente al papel que ha cumplido Santos en este gobierno de Petro, el exmandatario dijo: “El [ex]presidente Santos se acomodó a todo lo contrario de lo que necesita Colombia”.

Rueda le preguntó: ¿existe el petrosantismo o ha existido? Y Uribe contestó: “Santos creó una versión más moderada del castrochavismo. Y Petro la radicalizó. O sea que ahí se juntan”. Cuando la periodista lo cuestionó sobre cuál cree que es el candidato de Santos para 2026, el exmandatario contestó: “No, no lo sé. Lo único que sé de Juan Manuel Santos es que le tengo pánico”.

