Técnico colombiano suena para reemplazar a Néstor Lorenzo: llegaría a Selección tras el Mundial 2026

Hay mucho ruido en torno a la Selección Colombia con un rumor que viene circulando en las últimas horas. Desde la prensa deportiva nacional informan que si Néstor Lorenzo no sigue en la dirección técnica de La Tricolor después del Mundial 2026, un posible candidato a reemplazarlo sería Alejandro Restrepo.

Esto, a pocos meses del Mundial 2026, genera bastantes comentarios en Colombia. Alejandro Restrepo finalizó su vínculo como entrenador del Deportivo Independiente Medellín el pasado 21 de abril, y está libre para hablar con cualquier club o, en este caso, selección que quiera contar con sus servicios.

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Alejandro Restrepo es una de las opciones que maneja la Federación Colombiana de Fútbol

Quien entregó la información fue el periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de pases en el mundo del fútbol, en Es Un Hecho de As Colombia.

“Nosotros entendemos que Alejandro Restrepo es una de las opciones que manejan en la Federación Colombiana de Fútbol en caso tal de que, después del Mundial 2026, se vaya Néstor Lorenzo”, arrancó afirmando Sierra.

El panelista que acompañaba a Sierra intervino: “Hago una salvedad porque creo que es real: ¿Los mismos empresarios de Néstor Lorenzo no son los mismos de Alejandro Restrepo?”, a lo que Felipe respondió: “Sí”.

“Creo que Ramón Jesurún ya lo había expresado, en reuniones con dirigentes. El rumor estaba cogiendo fuerza, pero, por supuesto, está toda la confianza en Néstor Lorenzo porque así ha sido Ramón Jesurún”, finalizó Felipe.

Ⓜ️👔 "A Bustos lo buscaron de Universitario, pero está comprometido con Millonarios" - #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/DurGTXiVvJ — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 26, 2026

El recorrido de Alejandro Restrepo

Se trata de uno de los técnicos colombianos más mediáticos en los últimos años. Si bien su trayectoria también se mide por las categorías formativas en las que ha dirigido, está más en el radar por lo que ha hecho desde la raya en fútbol profesional.

Restrepo ha dirigido en Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Alianza Lima de Perú y el recientemente nombrado Deportivo Independiente Medellín.

Con Atlético Nacional ganó la Copa Colombia de 2021, mientras que en Deportivo Pereira hizo historia al obtener la primera estrella del equipo matecaña en toda su historia. Fue en 2022-ll, venciendo en la final al Medellín.

Alejandro Restrepo dirigiendo al Deportivo Pereira en la final de la Liga BetPlay 2022-ll ante Medellín. Foto: Colprensa-El Colombiano

El paso de Restrepo por Alianza Lima fue corto, ya que los resultados no lo acompañaron. Por eso, Deportivo Independiente Medellín le abrió las puertas y allí el estratega de 44 años implantó una idea de juego, pero no la pudo traducir en títulos.

Eso sí, con Medellín, Restrepo llegó a la final de la Liga BetPlay 2025-l y la perdió con Santa Fe. Meses después también cayó en el duelo definitivo de la Copa BetPlay, pero ante Atlético Nacional. Es decir, en los partidos claves, Alejandro no pudo dar el golpe con el poderoso.