José Manuel Restrepo le lanza una pulla a Francia Márquez: “A mí nunca me verán como un vicepresidente de adorno”

José Manuel Restrepo reaccionó a una declaración de la vicepresidenta Francia Márquez. Ante la oleada de ataques terroristas, la funcionaria criticó duramente al ministro de Defensa: .“Pareciera que la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad hubiera desaparecido”, señaló.

“El Estado está perdiendo el control”: vicepresidenta Francia Márquez cuestiona a MinDefensa por violencia en el Cauca

Márquez exigió más presencia del Estado en región, el Cauca, que ha sido sacudida por la violencia esta semana.

Restrepo respondió así: “A mí nunca me verán como un vicepresidente de adorno que cree que su papel en el gobierno es como “ver los toros desde la barrera”. Ser vicepresidente significa asumir liderazgo".

La formula de Abelardo de la Espriella dijo que en esa posición se necesita “responsabilidad y ejercer el cargo por el cual se fue elegido para proteger a los colombianos y no quedarse en el diagnóstico. Si quien está segundo en la dirección del país no asume responsabilidad, que podemos esperar de quienes le siguen…"