Juan Daniel Oviedo a José Manuel Restrepo: “Nos mataste con los prohibidos… acá va el rayo del sabor”

José Manuel Restrepo se ha llevado centenares de comentarios en las redes sociales por su forma de bailar. La última tiene que ver con un momento de la campaña presidencial en la que se ve al exministro “azotando baldosa” en un evento en un parque.

Oviedo le escribió un mensaje en redes sociales: “¡Esoooo, querido José Manuel! De eso se trata: de disfrutarnos la campaña. Nos mataste con los prohibidos… acá va el rayo del sabor para ayudarte con la sincronización. ¡Con toda!”.

Juan Daniel Oviedo manda simpática pulla que parece dirigida a José Manuel Restrepo. Esto dijo

Horas antes, Oviedo había escrito otro mensaje: “Yo no oigo por un oído y no bailo así”.

El baile de Restrepo ya había sido tendencia cuando el exministro apareció en una entrevista de Tropicana. En el video se veía cómo el candidato Abelardo de la Espriella tiraba paso con ritmo, mientras el académico bailaba con un estilo más particular.