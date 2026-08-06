En Marcha, de Juan Fernando Cristo, se declarará en oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella

Juan Fernando Cristo, dirigente de En Marcha, comunicó a la opinión pública que el partido político se declarará en oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella. En los próximos días lo informará de manera formal al Senado y al Consejo Nacional Electoral.

“Una oposición seria, sensata, independiente, para la cual esperamos que el nuevo Gobierno brinde totales garantías”, detalló el exministro del Interior de la administración de Gustavo Petro, quien acompañó de cerca la campaña presidencial de Iván Cepeda.

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De igual manera, se comunicó que el único senador que tiene la colectividad de Cristo, José Macea, acudirá a la posesión de De La Espriella en la ciudad de Cali este 7 de agosto. “Vamos a hacer reconocimiento de la decisión mayoritaria”, dijo el congresista.