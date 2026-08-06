Él es el hijo de Diomedes Díaz que físicamente es igual y canta muy parecido al Cacique de la Junta

Diomedes Díaz continúa siendo una de las máximas referencias del vallenato en Colombia, gracias al impacto de su carrera artística y al legado que dejó con sus canciones. Su obra sigue vigente entre el público, mientras que diversos episodios de su vida personal continúan despertando interés y alimentando conversaciones entre sus seguidores.

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Aunque han pasado varios años desde su fallecimiento, el llamado Cacique de la Junta conserva un lugar destacado en la cultura popular colombiana. Su historia, rodeada de anécdotas, creencias y recuerdos, ha contribuido a mantener viva su figura y su influencia dentro de la música nacional.

Pese a la ausencia de Diomedes Díaz, uno de sus hijos se ha robado la atención de millones de personas, precisamente por el parecido que tienen ambos. El hombre ha despertado interés en los amantes del vallenato, quienes afirman que escuchan al ícono de género.

De acuerdo con videos que se difundieron, Rafael de Jesús Díaz ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, precisamente por conservar rasgos físicos tan idénticos a su progenitor.

En un clip que subió, el cantante se ve muy parecido a Diomedes Díaz cuando estaba en el escenario, luciendo una forma de cabello similar, además de una postura particular.

Su interpretación llevó a que muchos revivieran al fallecido ídolo colombiano, asegurando que veían reflejada su imagen tras varios años.

“Quien tenga su vida libre de pecado, que tire la primera piedra”, escribió Rafael de Jesús Díaz en el pie de foto del post, que ya suma más de 10.000 likes.

Rafael Santos Díaz comentó el post y dijo: “Manito! Hijo! Me enorgullece verte y escucharte cantando de esa manera tan bonita. Te felicito y que Dios te siga bendiciendo! Tu canto junto a mis sobrinas y su señora esposa”.

Otras personas dejaron plasmada su sorpresa y mencionaron que era la primera vez que lo escuchaban en escena.

“Primera vez que lo oigo y me parece escuchar al cacique joven. No lo imites, sería un error, haz tu propio estilo y llegarás lejos. Cantas muy bien. Felicitaciones”; “Regresó Diomedes del más allá”; “Dios, por fin un Díaz que canta bien”; “Cómo se parece a su papá, es igualito en físico y canto”; “Grande, hermano”, entre otros comentarios.