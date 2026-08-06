Manifestaciones del 7 de agosto en Bogotá: ¿qué prepara la administración Galán?

Este viernes 7 de agosto, Colombia será parte de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la cual se llevará a cabo en la Arena USC (sede Pampalinda de la Universidad Santiago de Cali), en Cali.

El último llamado de Iván Cepeda previo a las manifestaciones del 7 de agosto: “No nos dejemos llevar por estrategias de miedo”

No obstante, dentro del desarrollo de esta ceremonia, también están registradas una serie de manifestaciones y protestas pacíficas que han sido programadas por miembros de la oposición del gobierno entrante y que se presentarán en las principales ciudades del país.

La capital de la nación, Bogotá, es uno de los lugares en donde está programada la salida de miles de ciudadanos a las calles para realizar una jornada de manifestación pacífica.

Es por ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha estado organizando la gestión de sus miembros para acompañar las protestas, así como para estar monitoreando las novedades que se presenten el próximo 7 de agosto de 2026.

Así será la movilidad en Bogotá este 23 de junio de 2026 Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá - API

El objetivo del distrito es poder garantizar una movilidad fluida en la capital en el marco de marchas programadas y evitar cualquier hecho que conlleve afectar el orden público de la ciudad, al ser Bogotá una zona que es propensa a alteraciones que afectan el transporte de cientos de ciudadanos.

¿Cuáles son los planes de la Secretaría de Movilidad de cara al 7 de agosto?

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán informó en días previos acerca de las manifestaciones que están programadas en el distrito durante la semana del 7 de agosto.

Alcaldía de Bogotá hará seguimiento en tiempo real a las movilizaciones convocadas. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Refiriéndose a la fecha de posesión presidencial de Abelardo de La Espriella, las protestas que fueron programadas por parte de movimientos sociales son las siguientes:

Evento cultural con reivindicaciones: “Jornada contracultural antifascista”

Hora: 9:30 a. m. – 4:00 p. m.

9:30 a. m. – 4:00 p. m. Lugar: Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur)

Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur) Localidad: Bosa

Bosa Convoca: Taller Contracultural La Comadreja, La Milpa Roja, Colectiva Vullozax, Brigada Antifascista Libertadora, Punto Renacer y Comité del Cuidado

Evento cultural con reivindicaciones: “Las calles son nuestras – toma antifascista”

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Parkway (punto de encuentro: D1 Parkway)

Parkway (punto de encuentro: D1 Parkway) Localidad: Teusaquillo

Plantón: “Vamos a gritar a todo pulmón: gracias, Petro”

Hora: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Lugar: Plaza de Bolívar

Plaza de Bolívar Localidad: La Candelaria

Son ante estos eventos que la Secretaría de Movilidad informó que estará realizando monitoreo sobre estas marchas que estarían comenzando a partir de las 9:00 a.m.

Para brindar una mejor circulación, el distrito tendrá a la mano alrededor de 300 personas en los puntos, entre ellos agentes de tránsito, Policía Metropolitana de Bogotá y guías.

Asimismo, se realizará una coordinación entre el distrito, el C4 y el PMU para llevar a cabo acciones acordes a lo transcurrido durante las protestas.

La Alcaldía informa que durante el día el servicio de transporte público, TransMilenio, estará funcionando con normalidad, informando a los ciudadanos sobre cualquier inconveniente que se presente en el marco del día.

Finalmente, la entidad informó que habrá jornada de ciclovía para este viernes, dado que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en Cali.