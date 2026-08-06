El último llamado de Iván Cepeda previo a las manifestaciones del 7 de agosto: “No nos dejemos llevar por estrategias de miedo”

Colombia se prepara este 7 de agosto para múltiples eventos, ceremonias y manifestaciones que marcan la llegada de un nuevo Gobierno en el país.

Policía alerta por posibles manifestaciones en Bogotá durante la posesión presidencial; Congreso evalúa medidas especiales

Si bien el eje principal de la fecha será la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali, otros acontecimientos se han estado organizando en días anteriores, como una serie de protestas por parte de miembros de la oposición, entre ellos el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda.

Tras su llegada al Congreso, el miembro del Pacto Histórico realizó una convocatoria de marchas para el día de la posesión de De La Espriella.

La oposición liderada por Iván Cepeda ejercerá el derecho a la protesta durante la posesión presidencial. Foto: Pantallazo transmisión redes sociales de Iván Cepeda del 24 de julio de 2026

Según Cepeda, los principales puntos de concentración se llevarán a cabo en Bogotá, Barranquilla y Cali. Indicó que todas las protestas serán pacíficas y que se opondrán a la llegada de De La Espriella a la Casa de Nariño, al cuestionar la legitimidad de las elecciones.

Este mismo pensamiento lo ha sostenido el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien en los últimos días ha insistido en reiteradas ocasiones en que el presidente electo del país es Iván Cepeda.

No obstante, la Registraduría Nacional ha defendido la transparencia del proceso electoral e hizo un llamado a informar de manera responsable estos hechos.

Las palabras de Cepeda antes del 7 de agosto

Antes de la posesión presidencial de De La Espriella, el senador Cepeda ha compartido su opinión ante los medios de comunicación. El excandidato a la Presidencia ha reiterado los puntos donde se llevarán a cabo las protestas pacíficas.

En el caso de Cali, el encuentro se realizará en el Puerto Resistencia; mientras que en Barranquilla el sitio de concentración será la carrera Cuarta con calle Murillo.

En la capital del país, Bogotá, las manifestaciones serán en la Plaza Núñez, aunque las autoridades también registran un plantón en la Plaza de Bolívar.

Cepeda ha reiterado la convocatoria a los ciudadanos para salir a las calles, con el fin de realizar actos pacíficos y de desobediencia civil a partir del 7 de agosto.

#ElCalentaoInformativo ☀️️ l El senador Iván Cepeda hace un llamado a la ciudadanía a movilizarse mañana durante la posesión presidencial: “En actos pacíficos de desobediencia civil, como oposición, tenemos el derecho de salir. No nos dejemos llevar por estrategias de miedo; a… pic.twitter.com/JMejkpXUML — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) August 6, 2026

Asimismo, el excandidato presidencial hizo un llamado a no dejarse ganar por lo que considera una estrategia de la confusión y de la desorientación de la opinión pública. “No nos dejemos llevar por estrategias de miedo”, indicó.

“Mi más cordial invitación a que lo hagamos masiva y decididamente, porque parte de la estrategia que se quiere implantar es una estrategia del miedo. Nosotros tenemos derecho a expresarnos como oposición política y mañana lo vamos a hacer. No nos pueden intimidar ni meter a las casas, mientras que en otro lugar transcurre el espectáculo de la proclamación de un Gobierno y un presidente que hemos dicho es ilegítimo”, comentó Cepeda en diálogo con RTVC.

“Nosotros tenemos derecho a expresarnos como oposición política”, dijo Iván Cepeda. Foto: Cortesía de Campaña Iván Cepeda

Además, el senador pidió a los ciudadanos no confundir las acciones con llamados a la inmovilidad o al inmovilismo, afirmando que las respuestas de la oposición serán organizadas, firmes, resueltas y pacíficas si el próximo Gobierno comienza a violentar los derechos de los colombianos.

“Vamos a definir nuestra posición claramente en la plaza pública frente a este Gobierno que comienza. A notificarlo claramente de nuestra decisión de impedir cualquier intento por reversar o por echar atrás las conquistas sociales”, expresó Cepeda.