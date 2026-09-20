Agustín Laje respalda proyecto de ley que prohibiría procedimientos médicos para cambio de género en menores de edad

El escritor y politólogo argentino Agustín Laje se pronunció sobre el proyecto de ley Laura, presentado recientemente por un grupo de congresistas, con el que se busca sancionar a los médicos que realicen procedimientos relacionados con el cambio de género en el país.

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“Estoy a favor de esa idea. Creo que la libertad individual, al final de cuentas, implica que si un adulto quiere someterse a estas locuras, a estas cirugías y creer en la fantasía del cambio de sexo, pues entonces un adulto lo debería poder hacer porque esto se llama libertad individual”, afirmó Laje.

El politólogo se mostró en contra de que los niños puedan someterse a estos tratamientos porque no tendrían la madurez suficiente para tomar una decisión que no tiene reversa.

Laje comparó este hecho con el derecho a votar que se adquiere con la mayoría de edad, así como la posibilidad de comprar alcohol o cigarrillos, entre otras restricciones que hay en los países latinoamericanos para los menores.

“Ahora resulta que el niño no puede hacer nada de todo eso, pero sí puede tomar la decisión de mutilarse su propio cuerpo porque se siente de una identidad de género distinta”, afirmó Laje, quien considera que se debe prohibir esa posibilidad de los tratamientos médicos de género en menores.

Asimismo, dijo que científicos que han estudiado estas terapias en menores de edad y sus implicaciones han descubierto que si un menor que tiene esta idea no se somete a estos procedimientos, más del 90 % de ellos, al pasar la adolescencia, se “reconcilian” con su propio cuerpo.

“¿Cómo vamos a estar empujando a los niños a hacer esto cuando pueden tener síntomas de disforia de género, pero sabemos que el propio tiempo muy probablemente ponga las cosas en su lugar? Espero que esta ley pase", dijo Laje.

Un grupo de congresistas presentó el proyecto de ley Laura. Foto: Suministrada API

El politólogo afirmó que, si se aprueba esta ley en el Congreso, Colombia quedaría al mismo nivel de países que habían permitido estos tratamientos, pero que se dieron cuenta de que causarían daños irreversibles en los menores de edad.

“Colombia va a tener la posibilidad de frenarlo y de sumarse a otros países donde la ideología de género también ha sido puesta en puntos suspensivos o por lo menos bloqueada en cuanto fue políticamente posible”, señaló.

En el caso de Argentina, de donde es oriundo, mencionó que la ideología de género ha sido frenada por el gobierno de Javier Milei. Y en Estados Unidos el presidente Donald Trump estaría trabajando en el mismo propósito.