“El poder envenena”: la reveladora respuesta de Gustavo Petro al duro retrato de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

Los chats revelados por SEMANA entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, muestran las duras quejas que la catalana le expresó sobre Verónica Alcocer, quien durante años fue su amiga íntima.

Entre las revelaciones, Ferrer aseguró que la entonces primera dama no comprendía “la institucionalidad”, imponía sus decisiones y la había apartado de su círculo cercano.

El 14 de junio de 2023, la exconsejera le pidió a Petro hablar sobre su situación dentro del Gobierno. “¿Qué es lo que está pasando?”, le preguntó el entonces mandatario.

“Es largo. En resumidas cuentas, es que con Vero no hay comunicación fluida desde hace meses”, respondió Ferrer.

En otro aparte, afirmó que Alcocer “no entiende la institucionalidad y se cree que yo no hago lo que quiere cuando quiere”.

Antes de un viaje a España, Ferrer intentó reunirse con ella para ponerla al tanto de su gestión. “Le dije que era importante que supiera lo que estaba haciendo”, relató.

Según la exconsejera, acordaron almorzar, pero la cita nunca se concretó. Alcocer aplazó el encuentro para el día siguiente y no volvió a comunicarse: “Me dijo que al día siguiente y nunca más”.

Ferrer atribuyó el distanciamiento a su negativa a facilitar las supuestas gestiones de Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama. Según le contó a Petro, esto la dejó expuesta a presiones, engaños y posibles responsabilidades dentro de la Consejería.

“Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras… y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende”, escribió.

La catalana aseguró que todavía sentía cariño por Alcocer, pero hizo un duro retrato de su comportamiento dentro del círculo presidencial.

“Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana; nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice”, afirmó Ferrer.

Y agregó: “La he estado protegiendo todo lo que he podido, a ella y a mí, y al Gobierno. Pero esta vez se ha pasado mucho”.

Petro reaccionó a las quejas sobre quien entonces era su esposa con una dura frase: “Ajá. El poder envenena”.

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Ferrer estuvo de acuerdo y respondió: “Mi definición de buena o mala persona está en gestionar bien o mal el poder que uno tiene”.

También aseguró que Alcocer buscó aislarla de Mauricio Vélez, uno de sus amigos más cercanos. “Imagínate que Vero le ha dicho a Mauricio que se aleje de mí. Que ella o yo”, le contó a Petro.

“Es el mejor amigo que tengo, compañero y apoyo, y le pone en esa tesitura. Dejándome aislada. Eso es coacción, que al final somos trabajadores”, agregó.

Al día siguiente, Ferrer le comunicó a Petro que había presentado su dimisión ante Alcocer. Posteriormente, pidió varias veces una reunión con el entonces presidente, pero el encuentro no se concretó.

Las acusaciones continuaron con el paso de los años. En mayo de 2024, Ferrer volvió a referirse al trato que, según ella, recibió dentro del círculo presidencial: “Se me dejó de hablar, se me gritaba; ningún interés por los temas de la Consejería”.

El enfrentamiento se profundizó en junio de 2026. Ferrer le envió a Petro una publicación periodística sobre Alcocer y aseguró que varias personas habían guardado silencio por consideración al entonces mandatario.

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“Ella hace lo que le da la gana, luego te cuenta lo que le da la gana y a los demás nos toca recoger los platos rotos”, manifestó.

“Aguantamos y callamos por ti, por el proyecto que representas. Y en mi caso, por las niñas”, agregó Ferrer. En los mismos mensajes, comentó: “Hay mucho damnificado del hacer de ella, sobre todo mujeres”.

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La relación entre Ferrer y Petro terminó de romperse el 1 de agosto de 2026. “Decidiste ver cómo golpeabas a la mamá de mis hijos”, le reclamó el expresidente tras los audios revelados por SEMANA, en los que quedaría en evidencia la existencia de una presunta “mafia” alrededor de Alcocer.

Un minuto después, agregó: “Nunca he podido entender por qué una persona puede odiar y destruir”.

Ferrer negó haber filtrado la información y devolvió la acusación contra Alcocer: “La mamá de tus hijos lleva cuatro años golpeándome a mí. Pregúntaselo a ella. Así vive”.

Los chats reconstruyen el paso de una amistad íntima a una confrontación abierta que terminó fracturando el círculo presidencial. También muestran que Petro conoció directamente las quejas de Ferrer y atribuyó al poder el cambio que ella describía en Alcocer.