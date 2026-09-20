“Creo que es gente corrupta”: la sospecha de Gustavo Petro sobre Agmeth Escaf y Mario Fernández, primo de Verónica Alcocer

En los chats entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, revelados en exclusiva por SEMANA, el mandatario recibió alertas sobre posibles actos de corrupción por parte de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer, y el senador Agmeth Escaf.

Entre las revelaciones de los chats, la catalana advirtió sobre una presunta red de corrupción alrededor de contratos y gestiones, en la que estarían involucrados el diputado sucreño y el parlamentario del petrismo.

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El primer mensaje sobre Fernández y Escaf fue enviado el 31 de mayo de 2023: “Gustavo, ¿cómo estás? Siento comentarte esto en este momento, pero me dicen de muy buena fuente que medios están armando periodísticamente toda una trama de corrupción y de puesta de cargos por parte de los primos de Verónica y Agmeth”.

En otro aparte, habla del primo de la primera dama, asegurando que está “jodiendo”, mientras ella intenta protegerse a sí misma y a la familia presidencial.

Igualmente, dice que la ex primera dama “no entiende la institucionalidad y se cree que yo no hago lo que quiere cuando quiere”.

Dijo que antes de viajar a España, Ferrer intentó reunirse con Alcocer para ponerla al tanto de su gestión. “Le dije que era importante que supiera lo que estaba haciendo”, relató.

Según la exconsejera, acordaron almorzar, pero la cita nunca se concretó. Alcocer aplazó el encuentro para el día siguiente y no volvió a comunicarse: “Me dijo que al día siguiente y nunca más”.

Ferrer atribuyó el distanciamiento con Alcocer a su negativa a facilitar las supuestas gestiones de Escaf y Fernández Alcocer. Según le dijo a Petro, eso la dejó expuesta a presiones, engaños y posibles responsabilidades dentro de la Consejería.

“Muy ofensivo desde hace rato. Os he ido pidiendo ayuda, pero nadie ha calibrado. Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras… y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende”, escribió Ferrer en el chat.

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El presidente responde a las advertencias: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. A lo que la catalana contesta: “Yo sé que es corrupta”.

Explosivos chats entre Eva Ferrer y Gustavo Petro salpican a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer por presunta corrupción y revelan secretos de Verónica Alcocer

“Por eso he estado con tanto cuidado. Mario me quería meter en reuniones, contratos, etc. Por ejemplo, la compañía de gas de Barranquilla”, le contó la catalana al presidente.

El intercambio evidencia que las advertencias llegaron directamente a Petro. Sin embargo, en ese tramo de la conversación no aparece que el entonces presidente ordenara verificar los señalamientos ni solicitara información adicional sobre las reuniones y los contratos mencionados.