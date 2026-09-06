La dura carta de Eva Ferrer a Gustavo Petro en la que habla de supuestas amenazas del catalán Manel Grau: “Vino a casa a pedir que renunciara”

Eva Ferrer, exconsejera presidencial y quien fue amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, envió un sinnúmero de cartas y comunicaciones tras ser desterrada del círculo cercano de la expareja del expresidente Gustavo Petro.

SEMANA conoció archivos y documentos inéditos de Ferrer, entre ellos una dura carta al entonces presidente Gustavo Petro a pocos días de su salida del cargo de consejera presidencial para la Reconciliación.

De acuerdo con la carta, fue el empresario catalán Manel Grau quien le exigió la renuncia, en medio de amenazas en las que advertía que, de no salir del cargo, iban a ir por su “reputación”.

Documentos Eva Ferrer. Foto: Suministrada a Semana/API.

Ferrer afirmó que Grau había ido a su casa dos meses antes. Según ella, la advertencia incluía bloquear sus proyectos y afectar su imagen.

“Comentarte que hará dos meses Manel, vino a casa a pedir que renunciara, que si no, irían a por mi reputación, boicotearían todas mis iniciativas y lo siguiente sería que me pedirían el cargo”, dijo Ferrer en la carta a Petro.

Archivos secretos de Eva Ferrer: cobros a Verónica Alcocer, el enredo por dineros de la posesión y una carta a Petro sobre la injerencia de los catalanes en el gobierno

Y agregó que podría ser unas supuestas filtraciones el motivo por el que le pidieron la renuncia: “Con el tema de los videos diciendo que los había filtrado yo, la filtración de que Verónica me había sacado del despacho por malversación de fondos, ya indicaba que las amenazas se iban a hacer realidad”.

Sobre Verónica Alcocer, Ferrer le dijo a Petro que ya le había contado lo ocurrido entre ambas. Aun así, aseguró que durante su paso por el Gobierno intentó proteger tanto al presidente como a la entonces primera dama.

“Mi trabajo me ha encantado, mi realidad con Verónica ya te la resumí. He intentado protegerte, protegerla y protegerme, manteniéndome firme hasta donde he podido, porque desde que llegué yo he tenido claro quién es el jefe y la causa por la que estoy”, afirmó.

Eva Ferrer le envió al menos dos cartas a Petro. Foto: Presidencia, suministrada

Ferrer aseguró que, junto con la petición de renuncia, le habían ofrecido escoger otro puesto dentro del Gobierno. Su lista incluyó cinco cargos: directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República, presidenta de ProColombia, gerente de RTVC, directora del Sena o consejera de Reconciliación Nacional.

Finalmente, le pidió una reunión al entonces mandatario para saber cuál sería su futuro.

“Me gustaría verte para explicarte rápidamente cosas valiosas que dejo en la consejería, y para que me digas cuál de estos cinco deseos me vas a conceder”, escribió Ferrer.

La carta hace parte de los archivos secretos de Eva Ferrer, que exponen sus movidas por financiar negocios con recursos públicos, millonarios cobros a Verónica Alcocer y el enredo por $350 millones destinados a la posesión presidencial.