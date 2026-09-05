Verónica Alcocer regresa a Colombia en medio de citación por millonaria deuda con Eva Ferrer

Después de los explosivos audios de Eva Ferrer revelados por SEMANA, en los que denuncia una presunta red criminal alrededor de la exprimera dama Verónica Alcocer, la catalana aseguró que la expareja de Gustavo Petro aún le debía recursos pactados desde la campaña presidencial, que suman cerca de 640 millones de pesos. Para ello, la defensa de Ferrer citó tanto a Alcocer como a Manel Grau a una conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá, que en principio se agendó para el 13 de agosto.

Verónica Alcocer solicitó información a la Fiscalía sobre la investigación por los audios de Eva Ferrer revelados en SEMANA

Este medio supo que se ha aplazado dos veces, y en una última ocasión por “compromisos personales y profesionales adquiridos con anterioridad” de parte del empresario español. SEMANA conoció de fuentes cercanas a la exprimera dama que ella regresó a Colombia tras un viaje a Suecia, mientras Grau aparentemente sigue fuera del país. La conciliación quedó reprogramada para el 14 de septiembre, con el fin de acordar la forma en la que saldarán las supuestas cuentas pendientes con Ferrer.