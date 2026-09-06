Indecisión en Millonarios la aprovechó América de Cali: fichaje top no llegó a Bogotá y acabó en la mecha

El último mercado de fichajes en Colombia trajo varias sorpresas. Equipos como América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional, incorporaron nombres de categoría, con los que buscan ganar la estrella de final de año.

La tabla de la Liga Betplay tras los triunfos con goleada del América de Cali ante Alianza FC y Medellín al Pereira

Un par de meses después de su llegada al América de Cali, se conoció que el jugador Luis Quiñones estuvo cerca de fichar con Millonarios en 2025. Al no darse la situación, el atacante de 35 años si acabó arribando al equipo del Valle del Cauca.

“Luis Quiñones estuvo cerca de llegar a Millonarios, y ahora David González lo trajo al América”, confirmó Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali en diálogo con El Vbar Caracol.

🚨 “LUIS QUIÑONES ESTUVO CERCA DE LLEGAR A MILLONARIOS Y AHORA DAVID LO TRAJO AL AMÉRICA”



🗣️ Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, reveló en El Vbar detalles de la llegada del atacante al conjunto escarlata



📻💻#ElVbar en #AsColombia pic.twitter.com/vhtlQRqwwB — El VBAR (@VBarCaracol) September 4, 2026

Y es que Luis Quiñones viene siendo protagonista con América de Cali desde su llegada. La mecha oficializó al jugador el 18 de junio de 2026, y aunque asomó con dudas, de a poco se fue ganando el respaldo de los aficionados y la prensa.

Luis Quiñones, jugador del América de Cali para la Liga BetPlay 2026-l. Foto: América de Cali

A día de hoy, América de Cali se muestra como uno de los equipos más sólidos de Colombia. Pelea en lo alto de la Liga BetPlay y espera seguir así con miras a los cuadrangulares finales de la competencia, que no gana desde 2020.

Exjugador de Millonarios a Europa: firma contrato hasta el 2028 y esto valió el negocio

¿Por qué Luis Quiñones no llegó a Millonarios?

La situación data de mediados de 2025, cuando David González era el técnico de Millonarios. Revelaba la prensa deportiva en Colombia que Luis Quiñones estaba muy cerca de vestirse de albiazul, pero al final no se dio.

Por aquel entonces, As Colombia reveló: “En Millonarios hicieron el análisis deportivo y habrían llegado a la conclusión de que Luis Quiñones, que en los próximos días cumplirá 34 años, no es el jugador que se acopla a lo que están buscando”.

Así las cosas, el fichaje no prosperó y más de un año después, desde América de Cali, confirman que el interés de Millonarios sí fue real, aunque las cosas no prosperaron por aquel entonces.

Con experiencia en Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Itagüí y Patriotas, Luis Quiñones regresó al FPC para vestir los colores del América de Cali, en una liga que ya conocía al inicio de su carrera.

Luis Quiñones con Independiente Santa Fe en 2015. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

No obstante, tuvo un amplio recorrido por el fútbol de México: Tigres, Lobos BUAP, Toluca, Puebla y Pachuca fueron los equipos a los que Quiñones les prestó sus servicios. Con un ciclo terminado en el extranjero, ahora se concentra en ganar la estrella 16 con América de Cali.