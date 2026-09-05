Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras el empate entre Santa Fe y Fortaleza

Independiente Santa Fe empató 2-2 ante Fortaleza este sábado, 5 de septiembre, en el estadio El Campín, en encuentro válido por la novena fecha de la Liga Betplay II 2026.

Franco Fagúndez y Nahuel Bustos pusieron en ventaja a los cardenales a los 17 y 23 minutos del primer tiempo, respectivamente. En la etapa complementaria Fortaleza descontó con un autogol de Bustos y, posteriormente, Juan David García, en tiempo de adición, puso el definitivo 2-2.

Con este resultado, Santa Fe es séptimo en la tabla de posiciones, con 10 puntos, mientras que Fortaleza se ubica en el puesto 13, con siete unidades.

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En otro partido de la fecha, que se disputó este sábado, Boyacá Chicó derrotó 2-0 en el estadio La Independencia de Tunja. Santiago Mera y Felipe Cifuentes marcaron los goles de los locales.

También en la jornada sabatina el Cúcuta Deportivo empató 2-2 ante el Deportivo Pasto. Los goles de los motilones fueron anotados por Carlos Rentería y Brayan Montaño. Por su parte, los del Pasto fueron marcados por Patrick Preciado.

Tabla de posiciones. Foto: Google

Parte baja de la tabla de posiciones. Foto: Google

América es líder

El pasado jueves, el América derrotó 3-0 a Alianza Valledupar ante su público, antes de pagar la sanción que le impuso la Dimayor tras los desmanes en el clásico de rojos ante Santa Fe. La entidad que regula el fútbol colombiano determinó que el equipo vallecaucano deberá jugar a puerta cerrada su próximo partido de local, contra el Deportivo Pasto el próximo 12 de septiembre.

América sigue extendiendo su ventaja en la tabla Foto: El País

Pese a la sanción, no fue impedimento para que le pasara por encima a Alianza con goles de Cristian Tovar tras certero cabezazo, al minuto 29, Tomás Ángel al 45+3′ luego de una serie de toques en una mala salida de Alianza, y Yeison Guzmán colocó el tercero definitivo de penalti.

En el partido de fondo del jueves, Independiente Medellín también tuvo una gran victoria en condición de visitante en el estadio Palmaseca de Palmira, donde Deportivo Pereira hace de local mientras vuelve al Hernán Ramírez Villegas, que entró en remodelación y fue afectado por el terremoto

Medellín obtuvo la victoria por 3-0, con goles de Jhon Montaño, al minuto 48; Yony González, al 52, y Keiner Klinger, al 81. El triunfo le permite al DIM ubicarse en la segunda posición de la tabla y le da un respiro al técnico Amaranto Perea.