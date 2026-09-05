Ni James, ni Falcao: solo Luis Díaz pudo igualar histórica marca de Jorge Ramírez Gallego

La partida terrenal de Jorge Ramírez Gallego, conocido popularmente en el ambiente deportivo como Gallegol, dejó una huella imborrable en la historia del balompié nacional.

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Tras iniciar su carrera profesional luciendo la camiseta de Millonarios, el atacante alcanzó la cúspide de su rendimiento con el Deportivo Cali, institución en la que se convirtió en el máximo goleador histórico con 169 anotaciones, récord que conservó hasta sus últimos días.

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Al momento de retirarse de la actividad profesional, en 1975, con la camiseta del Deportes Tolima, Gallego se despidió de las canchas como el artillero absoluto de la liga con 201 goles.

A pesar de que su marca nacional fue superada posteriormente por Hugo Horacio Lóndero, el atacante caleño se mantiene entre los seis máximos goleadores históricos del torneo local.

Artífice de las primeras glorias verdiblancas

La figura de Gallegol fue indispensable para que la escuadra azucarera levantara la primera estrella de su historia en la temporada de 1965.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien… pic.twitter.com/PxDGBWTMMw — DIMAYOR (@Dimayor) September 4, 2026

Durante aquel torneo, el delantero lideró la mítica remontada 2-3 en el clásico vallecaucano, en el que anotó el segundo tanto, y posteriormente selló el campeonato en la última jornada frente al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Gallego cerró esa campaña inolvidable como el máximo artillero del certamen con 32 conquistas.

Su influencia con la Amenaza Verde se extendió a lo largo de una era dorada, marcada por múltiples consagraciones continentales y locales:

Campeonatos y botines de oro: formó parte del plantel campeón en 1967 y revalidó su idilio con el gol en el subcampeonato de 1968, año en el que finalizó como goleador del torneo con 25 tantos.

formó parte del plantel campeón en 1967 y revalidó su idilio con el gol en el subcampeonato de 1968, año en el que finalizó como goleador del torneo con 25 tantos. Bicampeonato de 1969-1970: fue pieza fundamental en la consecución del certamen en dos años consecutivos y logró en 1970 su tercer Botín de Oro personal en la liga colombiana tras registrar 15 anotaciones.

Paso por el plano internacional y marca histórica

En el ámbito continental, Ramírez Gallego tuvo su actuación más destacada en la Copa Libertadores de 1970, certamen en el que convirtió cinco goles ante rivales como América de Cali, Universidad de Chile y Santiago Rangers.

En 1969 no solo se inmortalizó con el Cali, sino también con la Selección Colombia, al convertirse en el segundo jugador en hacerle gol a la verdeamarela en territorio brasileño por las eliminatorias.

Ese hito lo compartió durante décadas únicamente con Orlando Mesa, hasta que el año pasado Luis Díaz convirtió en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El artillero se despidió definitivamente del Deportivo Cali en 1973 y concluyó su carrera profesional dos años después con la camiseta del Deportes Tolima, con un total de 214 anotaciones en su registro personal y un legado imborrable en la memoria del fútbol colombiano.