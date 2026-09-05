Ana María Estupiñán tuvo que hospitalizar a su bebé de emergencia: “Fue realmente desgarrador”

La actriz colombiana Ana María Estupiñán y su esposo, Mattías Bylin, compartieron públicamente los detalles del nacimiento de su hijo, Emanuel, ocurrido en febrero de este año.

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A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, la pareja detalló las complicaciones médicas que surgieron durante y después del parto, las cuales derivaron en la permanencia del recién nacido en la unidad de cuidados de la clínica por tres días.

Según explicó la actriz, las primeras fases del trabajo de parto las vivió en su residencia ubicada a las afueras de Bogotá. Tras varios días experimentando contracciones de baja intensidad, el incremento del dolor la llevó a trasladarse a un centro asistencial en la capital.

Aunque el equipo médico inicial evaluó que el proceso avanzaba para un parto vaginal, el estancamiento tras varias horas de trabajo derivó en la decisión médica de practicar una intervención quirúrgica de urgencia.

Ana María Estupiñán @anamestupinan Foto: Instagram @anamestupinan

Estupiñán confesó que el paso a la cesárea le generó un impacto emocional significativo. Durante la grabación, la artista expresó haber experimentado sentimientos de frustración y culpabilidad al no haber podido culminar el proceso de la forma en que lo había planificado inicialmente.

Por su parte, Mattías Bylin destacó el esfuerzo físico de su esposa durante el procedimiento, mencionando que la actriz llegó a sufrir un desmayo en medio de la tensión del momento.

El aspecto de mayor complejidad para la familia ocurrió posterior al alumbramiento. Transcurridos los dos días habituales de recuperación en la clínica, la actriz recibió el alta médica, pero el equipo pediatra determinó que el bebé debía permanecer internado debido a alteraciones en sus exámenes de laboratorio, entre ellas un nivel elevado de glóbulos rojos (policitemia neonatal).

Esta situación obligó al recién nacido a quedarse tres noches adicionales bajo observación médica. La pareja describió este periodo como una experiencia sumamente difícil, marcada por los trayectos diarios hacia el centro médico y la incertidumbre sobre la evolución de la salud del niño.

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Estupiñán señaló que la separación temporal, sumada al sentimiento de culpa por el tipo de parto, desencadenó en ella episodios de ansiedad durante la etapa inicial del posparto.

Tras superar los quebrantos de salud iniciales y consolidar la etapa del posparto en privacidad, la pareja decidió presentar oficialmente el rostro de Emanuel.

Ana María Estupiñán, con una trayectoria destacada en producciones de la televisión colombiana como La Niña, Amar y Vivir y Rigo, ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores tras visibilizar las dificultades físicas y emocionales que pueden presentarse durante la maternidad.