Hace unas semanas, Ana María Estupiñán, la actriz que recientemente ganó gran reconocimiento por su papel en la novela biográfica del ciclista Rigoberto Urán, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que marca un antes y un después en su vida personal: la espera de su primer hijo.

Ana María compartió un video lleno de emoción en el que, con sutileza, fue dejando señales sobre la noticia que estaba a punto de dar.

En este clip, la actriz hizo un recorrido por los distintos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, reflexionando sobre las historias y vidas que ha representado en la pantalla.

Sin embargo, en esta ocasión, habló de una experiencia muy diferente, una que calificó como la más importante de todas: la de convertirse en mamá.

“Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil: ‘vamos a ser papás’”, fue el mensaje con el que, junto a su pareja, confirmaron la dulce espera.

Ana María Estupiñán confesó los dos fuertes sustos que se ha llevado en su embarazo

Recientemente, la famosa actriz y su esposo, Matías Bylin, estuvieron como invitados en el programa Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán y allí, ambos hablaron de este embarazo, lo que ha significado para cada uno y los sustos que la actriz ha vivido en esta etapa tan importante de su vida.

Primero, ambos se encargaron de mencionar que el bebé que viene en camino es “una promesa cumplida”, ya que en sus seis años de matrimonio intentaron por bastante tiempo intentar la búsqueda de su primer hijo, y no les era posible.

“Es una promesa porque Anita y yo tenemos la costumbre de confiar en Dios y hace tiempo estábamos esperando que él nos diera nuestro primer bebé y no pasaba [...] Él me regaló esa promesa el 24 de diciembre del 2024 y yo le dije: ‘No juegues con mi corazón, si no pasa, vamos a tener problemas’”, dijo Matías en el programa de Cristina.

Sustos de Ana María Estupiñán en el embarazo

En la conversación, la reconocida actriz dejó ver que durante la espera de su primer bebé ha vivido dos sustos en donde llegó a pasarla realmente mal.

“Los tres primeros meses fueron de sentirme enferma todos los días. Pero ya pasó ese tiempo y ya gracias a Dios estoy muy bien”, dijo inicialmente.

Ana María confesó que ambos sustos se debió a un sangrado, los cuales tuvo estando fuera de su país:

“En un viaje tuve dos sustos terribles en Estados Unidos. Tuve un sangrado, fue una incertidumbre horrible. Después en un crucero otra vez, ahí fue peor”, añadió.

Para Estupiñán, estos momentos que vivió fueron de auténtico terror, pues más allá del miedo que eso le causaba, llegó a vivir episodios de ataques de pánico al ver los sangrados.

“Eso es lo más aterrador que yo he vivido en toda mi vida, me dio un ataque de pánico que yo temblaba, mis hermanas trataban de calmarme, yo no podía parar de temblar, me faltaba el aire. No sabía qué hacer, fue horrible. Gracias a Dios no era nada malo. Yo le dije a Dios: ‘Confío en ti, en que tú estás viendo a mi bebé y tú lo cuidas, porque no puedo hacer nada más”.

En la misma conversación, Ana María confesó que se realizó varias pruebas de embarazo en el último año y en el momento en el que se dio cuenta del positivo, lloró como nunca.