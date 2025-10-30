Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

Ana María Estupiñán se convirtió en una de las celebridades más conocidas de la industria de la actuación en Colombia, destacando con diversos papeles que marcaron su trayectoria. Desde muy pequeña mostró el talento que llevaba en la sangre, brillando con personajes que siguen en la memoria de su público.

Sin embargo, recientemente, la artista fue foco de reacciones en plataformas digitales, luego de hacer un inesperado anuncio relacionado con su vida lejos de las cámaras. La famosa sorprendió al contar que estaba esperando a su primer hijo, fruto del amor que rodeaba su matrimonio.

La famosa actriz de Rigo compartió un video bastante emotivo, donde daba pistas de qué era lo que estaba llegando a su realidad. El relato se basó en los papeles que había tenido hasta la fecha, comentando el tipo de perfiles a los que encarnó.

Previo a terminar este clip, Estupiñán explicó que había algo que estaría distinto de aquí en adelante, ya que tomaría un lugar que nunca antes había podido sentir.

“En mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, de darle vida a emociones que incluso nunca había podido estrenar, pero que aun así debían ser lo más reales posible”, dijo al inicio del material.

“Han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene, para mí, es el más importante”, concluyó.

En las imágenes que aparecieron posteriores a dicho mensaje, la actriz aparece haciéndose una prueba de embarazo, la cual sale positiva y anuncia la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Esta noticia fue compartida con su esposo, Mattias, su familia y amigos, quienes no ocultaron la felicidad que sentían por la celebridad de 33 años. Muchos plasmaron sus reacciones de emoción, esperando que fuera una etapa muy linda.

“Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil: ‘vamos a ser papás’”, dijo la pareja de Estupiñán en el clip.

Los comentarios en redes sociales se desbordaron, reflejando el entusiasmo por esta noticia que había llegado a la vida de la actriz.