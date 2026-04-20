Ana María Estupiñán se pronuncia tras la muerte de integrantes de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’

La reciente tragedia que golpeó al equipo de producción de la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso ha generado una profunda conmoción en la industria del entretenimiento colombiano, especialmente, en los actores que tuvieron la oportunidad de trabajar de la mano con las personas fallecidas.

La inesperada situación ocurrida el pasado 18 de abril en Bogotá, provocó que varias figuras del medio artístico hayan expresado su dolor y solidaridad al respecto por medio de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

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De acuerdo con la información conocida, las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco, quienes se encontraban trabajando en medio de una jornada de grabación en el barrio Santa Fe, en la capital del país.

En ese contexto, ambos fueron sorprendidos por un violento ataque perpetrado por un sujeto, un hecho que quedó registrado en imágenes que posteriormente fueron difundidas por medios de comunicación, aumentando el impacto entre la opinión pública.

La actriz se unió al grupo de actores que reaccionaron a la muerte de los miembros de la producción. Foto: Instagram @anamestupinan

El suceso ha puesto nuevamente sobre la mesa las condiciones de seguridad en las que se desarrollan algunas producciones audiovisuales, especialmente cuando se realizan en locaciones abiertas o en sectores con problemáticas de orden público.

Entre las personalidades que han dejado mensajes, se encuentra la actriz Ana María Estupiñán, quien no permaneció ajena a la situación y utilizó sus plataformas digitales para manifestar su pensamiento sobre lo ocurrido.

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“No puedo creer lo que pasó, abrazo a las familias desde lo más profundo de mi corazón y a todo el equipo de producción que tuvo que vivir esa tragedia”, expresó la actriz, evidenciando la cercanía que existe entre quienes hacen parte de este tipo de proyectos audiovisuales.

Sus palabras se suman a una serie de reacciones que reflejan el sentido de comunidad dentro de la industria, donde actores, técnicos, productores y demás profesionales suelen forjar vínculos más allá de lo estrictamente laboral. En este caso, el dolor compartido ha servido también como un llamado a la empatía y a la reflexión sobre los riesgos que en ocasiones, enfrentan quienes trabajan detrás de cámaras.