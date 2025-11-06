Ana María Estupiñán es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana gracias a su participación que le permitieron destacarse por su talento. Desde muy pequeña logró ganarse el corazón del público con sus papeles en exitosas producciones y por los que continúa siendo recordada.

Sin embargo, hace unos días la también cantante sorprendió con una noticia que no estaba relacionada con su carrera profesional y compartió que estaba esperando su primer hijo, generando todo tipo de reacciones y captando la atención de los usuarios.

“En mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, de darle vida a emociones que incluso nunca había podido estrenar, pero que aun así debían ser lo más reales posible”, dijo en el video, agregando que el que viene será el más importante.

Ana María Estupiñán y su pareja. | Foto: Instagram @anamestupinan

Ana María Estupiñán habló de las dificultades antes de su embarazo

Por otro lado, en una entrevista en Sinceramente Cris, la actriz y su esposo hablaron de las dificultades que enfrentaron, pues a finales del año pasado expresaron su deseo de ser padres.

“Realmente es que ya teníamos mucha ansiedad desde que nosotros comenzamos como a tener en ese anhelo y esas ganas, y de hecho le pasaba a gente muy cercana”, comentó, agregando que conocidos de ellos les contaban la noticia de su embarazo, y aunque, se emocionaban también sentían “envidia de la buena”.

Ana María mencionó que en 2024 estaba pasando por un momento emocional demasiado fuerte, por lo que, al ver sus amigas quedar en embarazo, la hizo cuestionarse constantemente porque ellas sí y decidió hacer una promesa para que se le diera la oportunidad de ser mamá.

“O sea, es muy triste. Y yo me acuerdo de que una noche estaba orando, o sea, ya como muy frustrada y un poco como quejándome”, confesó.

“Yo sigo las notificaciones de Instagram de una iglesia y me llegó la notificación a mi celular que decía: ‘Busca por Emmanuel’. Y pues nosotros siempre le hemos querido llamar, si es una niña Lucía y si es un niño Emanuel, siempre como que ha sido un anhelo en nuestro corazón y decía esa promesa y era el mismo versículo que Mati (el esposo) tuvo en diciembre”, añadió la artista.