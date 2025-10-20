Kimberly Reyes es una actriz colombiana que se ha destacado en la televisión gracias a su talento y se le ha recordado por su participación en novelas como Diomedes, el Cacique de La Junta y su papel de ‘La Diabla’ en Sin Senos Si hay Paraíso.

La barranquillera es muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con cuatro millones de seguidores y comparte contenido sobre su carrera profesional como sus más recientes grabaciones en otros formatos y un poco de su vida personal.

En una de sus más recientes publicaciones, mostró una ráfaga de fotografías y videos en las que se observa a la mamá vestida de toga y birrete, y ambas con título otorgado por el Congreso de la República de Colombia.

“El día de ayer viví una experiencia que nunca voy a olvidar. Acompañé a mi mamá a recibir un Doctorado Honoris Causa por su labor social durante la pandemia, brindando alimento digno y esperanza a los habitantes en condición de calle en la ciudad de Barranquilla. Verla ser reconocida por su entrega y compasión fue, para mí, una lección de vida, porque siempre ha sido mi mayor ejemplo de tenacidad, solidaridad, empatía, servicio y amor al prójimo”, escribió en la primera parte.

Mamá de Kimberly Reyes recibió un Doctorado honoris causa. | Foto: Tomada de Instagram @kimberlyreyesh

En el mismo mensaje expresó el orgullo por su progenitora y le agradeció por todo lo que le ha enseñado: “Por ti aprendí a ser educada y amable con todos, a trabajar incansablemente por mis sueños y a nunca rendirme; cada valor que me has inculcado ha forjado la mujer que soy y por eso te estaré eternamente agradecida”.

Adicionalmente, Kimberly Reyes comentó que fue una sorpresa ser llamada y conmemorada como “Premio Mujeres de Éxito 2025” y recibir el “Premio Nacional de Excelencia Profesional”, pues es un reconocimiento que junto al que recibió su mamá le permitió recordarse que son ejemplo para inspirar a otros y que deben seguir con el compromiso de hacer su trabajo de corazón.

Los seguidores y fanáticos de la modelo comentaron la publicación, compartieron su emoción y las felicitaron por su nuevo logro.