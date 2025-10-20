Suscribirse

GENTE

La actriz Kimberly Reyes y su mamá recibieron importante título en el Congreso de la República de Colombia; estas son las imágenes

La actriz presumió el importante momento y compartió el motivo del reconocimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

20 de octubre de 2025, 8:29 p. m.
Kimberly Reyes y su mamá recibieron un importante título.
Kimberly Reyes y su mamá recibieron un importante título. | Foto: Tomada de Instagram @kimberlyreyesh

Kimberly Reyes es una actriz colombiana que se ha destacado en la televisión gracias a su talento y se le ha recordado por su participación en novelas como Diomedes, el Cacique de La Junta y su papel de ‘La Diabla’ en Sin Senos Si hay Paraíso.

La barranquillera es muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con cuatro millones de seguidores y comparte contenido sobre su carrera profesional como sus más recientes grabaciones en otros formatos y un poco de su vida personal.

Contexto: Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

En una de sus más recientes publicaciones, mostró una ráfaga de fotografías y videos en las que se observa a la mamá vestida de toga y birrete, y ambas con título otorgado por el Congreso de la República de Colombia.

“El día de ayer viví una experiencia que nunca voy a olvidar. Acompañé a mi mamá a recibir un Doctorado Honoris Causa por su labor social durante la pandemia, brindando alimento digno y esperanza a los habitantes en condición de calle en la ciudad de Barranquilla. Verla ser reconocida por su entrega y compasión fue, para mí, una lección de vida, porque siempre ha sido mi mayor ejemplo de tenacidad, solidaridad, empatía, servicio y amor al prójimo”, escribió en la primera parte.

Mamá de Kimberly Reyes recibió un Doctorado honoris causa.
Mamá de Kimberly Reyes recibió un Doctorado honoris causa. | Foto: Tomada de Instagram @kimberlyreyesh

En el mismo mensaje expresó el orgullo por su progenitora y le agradeció por todo lo que le ha enseñado: “Por ti aprendí a ser educada y amable con todos, a trabajar incansablemente por mis sueños y a nunca rendirme; cada valor que me has inculcado ha forjado la mujer que soy y por eso te estaré eternamente agradecida”.

Adicionalmente, Kimberly Reyes comentó que fue una sorpresa ser llamada y conmemorada como “Premio Mujeres de Éxito 2025” y recibir el “Premio Nacional de Excelencia Profesional”, pues es un reconocimiento que junto al que recibió su mamá le permitió recordarse que son ejemplo para inspirar a otros y que deben seguir con el compromiso de hacer su trabajo de corazón.

Los seguidores y fanáticos de la modelo comentaron la publicación, compartieron su emoción y las felicitaron por su nuevo logro.

“¡Qué bonito! Felicitaciones a las dos”; “Esa mamá hermosa que tienes, mándale un abrazo y felicitaciones por ese reconocimiento a tu madre”; “¡Orgulloso de todos sus logros! Y admiro su amor de madre e hija”; “Hermosa, ser humano maravilloso tu mamá”; “Felicidades Queen y Kim se merecen lo mejor, qué orgullo”, entre muchos más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Super Astro Sol: consulte si fue el ganador del sorteo del lunes 20 de octubre

2. Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

3. Uber lanza nuevo programa para que conductores ganen dinero extra sin conducir

4. Canal y hora para ver la definición de la serie de campeonato de la Liga Americana

5. Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kimberly Reyesactriz colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.